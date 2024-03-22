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ЗАЕС знову на межі блекауту − Енергоатом

Ірина БалачукП'ятниця, 22 березня 2024, 08:25
ЗАЕС знову на межі блекауту − Енергоатом
Фото ілюстративне з Telegram Енергоатома

НАЕК Енергоатом повідомив, що Запорізька АЕС вчергове опинилася на межі блекауту після нічної атаки росіян.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС − Феросплавна", яку лиш нещодавно відремонтували.

Пряма мова очільника Енергоатома Петра Котіна: "Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції".

Деталі: Він вкотре наголосив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, а Росія має вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

ВІДЕО ДНЯ

Енергоатом нагадує, що початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

"У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії", − наголосили в НАЕК.

Передісторія: 

Теми: ЗАЕСЕнергоатомвійна
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