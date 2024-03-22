ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом

НАЭК Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута после ночной атаки россиян.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Детали: Сообщается, что во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Реклама:

Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС − Ферросплавная", которую лишь недавно отремонтировали.

Прямая речь главы Энергоатома Петра Котина: "Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции".

Детали: Он еще раз подчеркнул, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

ВИДЕО ДНЯ

Энергоатом напоминает, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный − с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

"В случае их отказа это грозит развитием ядерной и радиационной аварии", − отметили в НАЭК.

Предыстория: