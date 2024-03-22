ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом
НАЭК Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута после ночной атаки россиян.
Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram
Детали: Сообщается, что во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС − Ферросплавная", которую лишь недавно отремонтировали.
Прямая речь главы Энергоатома Петра Котина: "Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции".
Детали: Он еще раз подчеркнул, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.
Энергоатом напоминает, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный − с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.
"В случае их отказа это грозит развитием ядерной и радиационной аварии", − отметили в НАЭК.
Предыстория:
- Ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, по всей территории страны почти 4 часа звучала воздушная тревога.
- В ряде регионов раздавались взрывы. В частности, около 15 взрывов слышали в Харькове. В местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. Россияне целились по энергетической структуре − в городе возникли проблемы со светом.
- По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поражены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские дома.
- Есть попадания и в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге.
- Попали оккупанты также в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.
- Российские оккупанты ночью атаковали Днепровскую ГЭС, сейчас движение автомобилей через плотину перекрыли.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.