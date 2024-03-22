Франківщина, Хмельниччина: є влучання в обʼєкти інфраструктури і загиблі

Зранку 22 березня окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Франківщині; на Хмельниччині пошкодили обʼєкти інфраструктури, є загиблі.

Джерело: глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин

Деталі: Під масований ракетний удар 22 березня потрапили – Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг. Є влучання у Вінницькій, Хмельницькій областях. У кількох містах почалися проблеми з електропостачанням.

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Також є влучанння в західних областях, зокрема на Закарпатті та Івано-Франківщині. Про це зранку у п'ятницю повідомили очільники ОДА.

Івано-Франківщина

Пряма мова Онищук: "Пролунали вибухи на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано.

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС".

Закарпаття

Микита повідомив, що станом на 08.00 на Закарпатті не зафіксовано перебоїв у електропостачанні та енергогенерації.

Очільник ОВА загалом повідомив про влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі й розподілу електроенергії в різних областях. УП згодом уточнили, що влучань на Закарпатті не було.

Хмельниччина

Пряма мова Симчишина: Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури.

Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних".

У Хмельницькій ОВА уточнили, що загинула 1 людина. Крім того, під завалами наразі також шукають людей.

Передісторія: