Франківщина, Хмельниччина: є влучання в обʼєкти інфраструктури і загиблі
Зранку 22 березня окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Франківщині; на Хмельниччині пошкодили обʼєкти інфраструктури, є загиблі.
Джерело: глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин
Деталі: Під масований ракетний удар 22 березня потрапили – Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг. Є влучання у Вінницькій, Хмельницькій областях. У кількох містах почалися проблеми з електропостачанням.
Також є влучанння в західних областях, зокрема на Закарпатті та Івано-Франківщині. Про це зранку у п'ятницю повідомили очільники ОДА.
Івано-Франківщина
Пряма мова Онищук: "Пролунали вибухи на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано.
На місці влучання працюють рятувальники ДСНС".
Закарпаття
Микита повідомив, що станом на 08.00 на Закарпатті не зафіксовано перебоїв у електропостачанні та енергогенерації.
Очільник ОВА загалом повідомив про влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі й розподілу електроенергії в різних областях. УП згодом уточнили, що влучань на Закарпатті не було.
Хмельниччина
Пряма мова Симчишина: Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури.
Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних".
У Хмельницькій ОВА уточнили, що загинула 1 людина. Крім того, під завалами наразі також шукають людей.
Передісторія:
- Уночі 22 березня росіяни запустили "Шахеди" та крилаті ракети в сторону України, по всій території країни майже 4 години тривала повітряна тривога.
- У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, у близько 15 вибухів чули у Харкові. У місцях деяких "прильотів" спалахнули пожежі. Росіяни цілили по енергетичній структурі − у місті виникли проблеми зі світлом.
- По Запоріжжю росіяни завдали 8 ракетних ударів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уражені об'єкти інфраструктури та постраждали цивільні будинки. Окупанти влучили по Дніпровській ГЕС у Запорізькій області, наразі рябувальники гасять пожежу на станції, але загрози прориву дамби немає.
- Росіяни уночі 22 березня поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області.
- Є влучання і в об’єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.