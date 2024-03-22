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Франковщина, Хмельницкая область: есть попадания в объекты инфраструктуры и погибшие

Алена МазуренкоПятница, 22 марта 2024, 08:41
Франковщина, Хмельницкая область: есть попадания в объекты инфраструктуры и погибшие
иллюстративное фото ГСЧС

Утром 22 марта оккупанты попали в объект критической инфраструктуры на Франковщине; в Хмельницкой области повредили объекты инфраструктуры, есть погибшие.

Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин

Детали: Под массированный ракетный удар 22 марта попали - Запорожье, Харьков, Кривой Рог. Есть попадания в Винницкой, Хмельницкой областях. В нескольких городах начались проблемы с электроснабжением.

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Также есть попадания в западных областях, в частности на Закарпатье и Ивано-Франковщине. Об этом утром в пятницу сообщили руководители ОГА.

Ивано-Франковская область

Прямая речь Онищук: "Прозвучали взрывы на Прикарпатье. Враг атаковал нашу область и шахедами, и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры.

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По предварительной информации, пострадал один человек.

Есть повреждения. Сейчас перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано.

На месте попадания работают спасатели ГСЧС".

Закарпатье

Микита сообщил, что по состоянию на 08.00 на Закарпатье не зафиксировано перебоев в электроснабжении и энергогенерации.

Глава ОВА в целом сообщил о попадании и повреждении объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. УП уточнили, что попаданий на Закарпатье не было.

Хмельницкая область

Прямая речь Симчишина: "Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры.

Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских".

В Хмельницкой ОГА уточнили, что погиб 1 человек. Кроме того, под завалами сейчас также ищут людей.

Предыстория:

Темы: ХмельницкийИвано-Франковская областьЗакарпатьеракетный удар
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