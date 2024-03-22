Франковщина, Хмельницкая область: есть попадания в объекты инфраструктуры и погибшие
Утром 22 марта оккупанты попали в объект критической инфраструктуры на Франковщине; в Хмельницкой области повредили объекты инфраструктуры, есть погибшие.
Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин
Детали: Под массированный ракетный удар 22 марта попали - Запорожье, Харьков, Кривой Рог. Есть попадания в Винницкой, Хмельницкой областях. В нескольких городах начались проблемы с электроснабжением.
Также есть попадания в западных областях, в частности на Закарпатье и Ивано-Франковщине. Об этом утром в пятницу сообщили руководители ОГА.
Ивано-Франковская область
Прямая речь Онищук: "Прозвучали взрывы на Прикарпатье. Враг атаковал нашу область и шахедами, и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры.
По предварительной информации, пострадал один человек.
Есть повреждения. Сейчас перебоев с электроснабжением в области не зафиксировано.
На месте попадания работают спасатели ГСЧС".
Закарпатье
Микита сообщил, что по состоянию на 08.00 на Закарпатье не зафиксировано перебоев в электроснабжении и энергогенерации.
Глава ОВА в целом сообщил о попадании и повреждении объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. УП уточнили, что попаданий на Закарпатье не было.
Хмельницкая область
Прямая речь Симчишина: "Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры.
Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских".
В Хмельницкой ОГА уточнили, что погиб 1 человек. Кроме того, под завалами сейчас также ищут людей.
Предыстория:
- Ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, по всей территории страны почти 4 часа звучала воздушная тревога.
- В ряде регионов раздавались взрывы. В частности, около 15 взрывов слышали в Харькове. В местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. Россияне целились по энергетической структуре − в городе возникли проблемы со светом.
- По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поражены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские дома. Оккупанты попали по Днепровской ГЭС в Запорожской области, сейчас спасатели тушат пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.
- Есть попадания и в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге.
- Также россияне ночью 22 марта попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.