Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев после того, как лидер Кремля Владимир Путин обвинил в совершении стрельбы в "Крокус сити холле" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима", заявил, что за терактом 22 марта стоит Украина, а не ИГИЛ.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Интерфакс", "Новая газета Европа"

Прямая речь Патрушева в ответ на вопрос стоят ли за терактом Украина или ИГИЛ: "Конечно Украина".

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Детали: В то же время пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков сказал, что говорить об этом невозможно, пока идет следствие.

"Президент (правитель РФ Владимир Путин - ред.) говорил, что, по имеющимся некоторым данным, предварительным данным, ну, вы перечитайте еще раз слова президента (правителя РФ - ред.). Что именно (за связь - ред.), естественно, на этой стадии говорить невозможно (связь с Украиной - ред.). И когда следствие посчитает это целесообразным и возможным, естественно, информация будет предоставлена", - сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что России не нужна предложенная помощь Интерпола в расследовании теракта, поскольку "это явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлена на то, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало "Исламское государство", а Украина ни при чем".

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"Нам такая помощь вряд ли будет нужна, справимся сами", - считает Лавров.

Также директор ФСБ Бортников бездоказательно заявил, что теракт в "Крокусе" готовили радикальные исламисты, а способствовали им якобы спецслужбы Украины, хотя и уточнил, что заказчики нападения пока не установлены.

Он также начал убеждать в том, что террористы собирались бежать в Украину, а российские спецслужбы РФ "сделали все, чтобы этого не произошло". "То, что они (террористы - ред.) собирались туда (в Украину - ред.), и их там ждали - это факт", - сказал Бортников.

Напомним:

Перед этим Кремлевский лидер Владимир Путин признал, что теракт в "Крокус сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но обвинил в стрельбе "воюющих с Россией руками киевского режима".

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения главы России Владимира Путина в причастности Украины к теракту в Подмосковье. По словам Зеленского, у Путина все террористы, кроме него самого.

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