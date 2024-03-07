За 3 тисячі доларів обіцяв доправити до Молдови: ДБР затримало прикордонника

На Буковини працівники Державного бюро розслідувань разом з Держприкордонслужбою затримали прикордонника, який за 3 тисячі доларів обіцяв допомогти ухилянту незаконно перетнути державний кордон з Молдовою.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "За 3 тисячі доларів США правоохоронець пропонував чоловікові довезти його до місця поблизу кордону, де він не потрапить на прикордонний наряд".

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Деталі: Повідомляється, що правопорушника затримали 3-го березня під час одержання 115 тисяч гривень за послугу.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом організації та незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчиненого з корисливих мотивів. За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід із можливістю внесення застави.





