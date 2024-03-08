Прем'єрка Латвії про Росію: Як непередбачуваний алкоголік чи наркоман
П'ятниця, 8 березня 2024, 11:48
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з алкоголіком, поведінку якого неможливо передбачити, і зазначала, що сусідні країни повинні це усвідомлювати.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LSM
Пряма мова Сіліні: "Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати".
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Деталі: Вона додала, що Латвія має чіткий план щодо зміцнення кордонів з РФ та Білоруссю.
"Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року", – наголосила прем'єрка.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше стало відомо, що латвійський уряд затвердив план військового зміцнення й антимобільності східного кордону з РФ та Білоруссю, на реалізацію якого планують витратити 303 мільйони євро.
- У січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.