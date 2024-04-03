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На Донеччині троє людей поранені через обстріл РФ 

Анастасія ПроцСереда, 3 квітня 2024, 09:37
На Донеччині троє людей поранені через обстріл РФ 
Правоохоронці фіксують наслідки російського обстрілу 2 квітня, фото: Донецька обласна прокуратура

Троє жителів міста Миколаївка Донецької області поранені внаслідок російської атаки 2 квітня.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

 
Наслідки російського обстрілу 2 квітня
Фото: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "2 квітня 2024 року, близько 21:40, окупаційна армія РФ обстріляла місто Миколаївку. В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження двоє чоловіків 43 та 57 років, а також 48-річна жінка". 

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Наслідки російського обстрілу 2 квітня
Фото: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що з осколковим пораненням, контузією та забоями постраждалих доставили до медичного закладу. Також окупанти пошкодили приватні й багатоквартирні житлові будинки, зупинка громадського транспорту та автомобілі.

 
Наслідки російського обстрілу 2 квітня
Фото: Донецька обласна прокуратура

Наразі прокурори встановлюють тип озброєння та фіксують наслідки російської атаки.



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Теми: Донецька областьобстріл
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