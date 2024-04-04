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45% українців вважають, що після війни Україна збереже свої території

Альона Мазуренко Четвер, 4 квітня 2024, 13:36
45% українців вважають, що після війни Україна збереже свої території
фото: getty images

За результатами лютневого опитування, 45% українців вважають, що після завершення війни Україна збереже території, які мала під час проголошення Незалежності у 1991 році. 

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соцдосліджень Міжнародного республіканського інституту, проведеного 17-21 лютого 2024 року

Деталі: На думку 45% українців у результаті закінчення війни, Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році.

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7% респондентів вважають, що Україна поверне Донбас, але не Крим. Ще 7% вважають навпаки, що Україна зможе повернути Крим, але не окуповані території Луганщини та Донеччини (так звані "ЛНР" та "ДНР").

16% українців відповіли, що Україна поверне території, які були підконтрольні до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, а 16% вважають, що Україна втратить нові території.

При цьому 1% респондентів відповів, що Україна буде повністю окупована Росією.  

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Опитування було проведено соцгрупою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Дослідження проводилося по всій території України (крім окупованих територій) з 17 по 21 лютого 2024 року. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Всього було опитано 2,000 жителів України віком від 18 років. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2.2%.

Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Теми: опитуваннясоціологіявійнаУкраїна
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