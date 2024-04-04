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Міністр оборони Німеччини назвав вартою уваги ідею про фонд військової підтримки України

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 4 квітня 2024, 21:14
Міністр оборони Німеччини назвав вартою уваги ідею про фонд військової підтримки України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус схвально висловився про пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга про створення фонду військової підтримки України в розмірі 100 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на N-tv

Деталі: Пісторіус назвав пропозицію про створення фонду НАТО у розмірі 100 мільярдів євро для військової допомоги Україні "вартою уваги".

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"Все, що допомагає Україні, має сенс", – сказав німецький міністр.

Водночас він наголосив, що необхідно уникати дублювання відповідальності.

Крім того, необхідно враховувати національні внески, вже зроблені Україні, додав Пісторіус.

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Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба не вірить у реалізацію ідеї Столтенберга "в нинішній фінансовій моделі".

Теми: НімеччинаНАТО
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