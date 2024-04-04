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Министр обороны Германии назвал заслуживающим внимания идею о фонде военной поддержки Украины

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникЧетверг, 4 апреля 2024, 21:14
Министр обороны Германии назвал заслуживающим внимания идею о фонде военной поддержки Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус. Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус одобрительно высказался о предложении генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании фонда военной поддержки Украины в размере 100 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на N-tv

Детали: Писториус назвал предложение о создании фонда НАТО в размере 100 миллиардов евро для военной помощи Украине "достойным внимания".

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"Все, что помогает Украине, имеет смысл", – сказал немецкий министр.

В то же время он подчеркнул, что необходимо избегать дублирования ответственности.

Кроме того, необходимо учитывать национальные взносы, уже сделанные Украине, добавил Писториус.

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Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не верит в реализацию идеи Столтенберга "в нынешней финансовой модели".

Темы: ГерманияНАТО
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