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Держсекретар США очікує, що саміт НАТО ухвалить рішення про довгострокову підтримку Києва

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 4 квітня 2024, 23:03
Держсекретар США очікує, що саміт НАТО ухвалить рішення про довгострокову підтримку Києва
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото - Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в межах обговорень про переведення підтримки України на довгострокову основу Вашингтон очікує подальших дискусій про те, якою саме може бути роль НАТО в цьому процесі.

Джерело: Блінкен на пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає з місця "Європейська правда"

Деталі: Блінкен наголосив, що в контексті підтримки України "найважливішим і найнагальнішим" є ухвалення додаткового бюджету в Конгресі США. Але такі ж обговорення ведуться й із союзниками і партнерами Штатів у НАТО.

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"Ми також розглядаємо роль, яку НАТО може і повинна з часом відігравати в підтримці України. І це постійна дискусія; дискусія, яку ми продовжуватимемо протягом наступних тижнів. І я гадаю, що ви побачите дещо на саміті, коли ми зберемося у Вашингтоні в липні", – додав він.

Держсекретар також зазначив, що на засіданні Ради Україна-НАТО обговорювались шляхи задоволення нагальних військових потреб Києва – в протиповітряній обороні, артилерії та боєприпасах.

"Тому я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включно зі Сполученими Штатами, збираються подвоїти зусилля з пошуку ресурсів, яких продовжує потребувати Україна", – підсумував Блінкен.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

Теми: НАТОСтоп цензурідопомога Україні
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