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Ворог здійснив 14 атак на Херсонському напрямку біля Кринок – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 квітня 2024, 19:49
Ворог здійснив 14 атак на Херсонському напрямку біля Кринок – Генштаб
Ілюстративне фото українського військового - 53 омбр ім. князя володимира мономаха

На фронті за добу зафіксували 72 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили понад 10 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

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На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 1 невдалу спробу атакувати позиції наших військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 пункту управління БпЛА і 2 районах зосередження озброєння та військової техніки ворога".

Теми: Херсонська областьГенштаббойові дії
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