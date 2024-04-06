Ворог завдав понад сотню авіаударів по Україні за добу

Росіяни протягом 5 квітня завдали 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, а також здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Костобобрів Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Краснопілля, Новодмитрівка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумської області; Кругле, Берестове, Куп’янськ Харківської області; Терни, Часів Яр, Залізне, Нью-Йорк, Північне, Бердичі, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Новобахмутівка, Очеретине, Яснобродівка, Калинове, Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар, Костянтинівка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку відбито понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку відбито 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,

20 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив невдалу спробу атакувати позиції в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 16 безуспішних атак.

Водночас, захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобів, пункту управління, пункту управління БпЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та іншому об’єкту ворога.