ЗСУ за добу знешкодили 850 окупантів і знищили 23 танки
Вівторок, 9 квітня 2024, 08:04
Мінус 850 солдатів, 45 ББМ, 30 артилерійських систем та 23 танки − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 449 250 (+850) осіб,
- танків − 7 110 (+23) од,
- бойових броньованих машин − 13 620 (+45) од,
- артилерійських систем − 11 386 (+30) од,
- РСЗВ − 1 039 (+0) од,
- засобів ППО − 753 (+2) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 033 (+37) од,
- крилатих ракет − 2 065 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 181 (+71) од,
- спеціальної техніки − 1 868 (+1) од.
Дані уточнюються.