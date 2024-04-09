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ЗСУ за добу знешкодили 850 окупантів і знищили 23 танки

Ірина БалачукВівторок, 9 квітня 2024, 08:04
ЗСУ за добу знешкодили 850 окупантів і знищили 23 танки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 850 солдатів, 45 ББМ, 30 артилерійських систем та 23 танки − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 449 250 (+850) осіб,
  • танків − 7 110 (+23) од,
  • бойових броньованих машин − 13 620 (+45) од,
  • артилерійських систем − 11 386 (+30) од,
  • РСЗВ − 1 039 (+0) од,
  • засобів ППО − 753 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 033 (+37) од,
  • крилатих ракет − 2 065 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 181 (+71) од,
  • спеціальної техніки − 1 868 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
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