Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії пояснила, чому РФ втрачає "престижні" ракети під час запусків по Україні

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловВівторок, 9 квітня 2024, 13:14
Розвідка Британії пояснила, чому РФ втрачає престижні ракети під час запусків по Україні
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії вважає, що через санкції і поспіх у Росії виникли проблеми з виробництвом справних ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення – Х-101, Х-102), якими вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони

Деталі: Відомство звернуло увагу на світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, де видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ, які, припускають британські аналітики, виявилися уламками ракети Х-101 або Х-102.

Реклама:

Дослівно: "Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше цього ранку".

Більше деталей:  Міноборони Британії нагадали, що в Саратовській області знаходиться аеродром Енгельс, де базується кілька бомбардувальників російської стратегічної авіації.

Дослівно: "Є висока ймовірність, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, ймовірно, виникли під впливом санкцій і поспіху".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше британська розвідка розповіла, що через українські атаки по Севастополю Росія могла збити 28 березня власний винищувач СУ-27 – інцидент, про який повідомляв один із кримських Telegram-каналів.
  • Перед цим розвідка Великої Британії розповіла, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості.
  • Також розвідка Британії зауважила, що середньодобові втрати російських військ на полі бою в Україні скоротилися протягом березня, що відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць.

Теми: Росіязброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
Росія
Українські безпілотники атакували навчальний авіацентр в Росії
ЗСУ за добу знешкодили 850 окупантів і знищили 23 танки
Росія попросила у Казахстану 100 тисяч тонн бензину про запас − ЗМІ
Останні новини
18:53
Суд скасував арешт 20% акцій Lifecell
18:51
НАЗК почало перевіряти спосіб життя генерала СБУ Вітюка – ЗМІ
18:32
Рух ЧЕСНО: За минулий рік в Україні засудили понад 300 зрадників
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
Усі новини...
Реклама: