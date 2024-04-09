Розвідка Британії пояснила, чому РФ втрачає "престижні" ракети під час запусків по Україні
Розвідка Великої Британії вважає, що через санкції і поспіх у Росії виникли проблеми з виробництвом справних ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення – Х-101, Х-102), якими вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони
Деталі: Відомство звернуло увагу на світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, де видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ, які, припускають британські аналітики, виявилися уламками ракети Х-101 або Х-102.
Дослівно: "Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше цього ранку".
Більше деталей: Міноборони Британії нагадали, що в Саратовській області знаходиться аеродром Енгельс, де базується кілька бомбардувальників російської стратегічної авіації.
Дослівно: "Є висока ймовірність, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, ймовірно, виникли під впливом санкцій і поспіху".
Передісторія:
- Раніше британська розвідка розповіла, що через українські атаки по Севастополю Росія могла збити 28 березня власний винищувач СУ-27 – інцидент, про який повідомляв один із кримських Telegram-каналів.
- Перед цим розвідка Великої Британії розповіла, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості.
- Також розвідка Британії зауважила, що середньодобові втрати російських військ на полі бою в Україні скоротилися протягом березня, що відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць.