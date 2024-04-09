Розвідка Британії пояснила, чому РФ втрачає "престижні" ракети під час запусків по Україні

Розвідка Великої Британії вважає, що через санкції і поспіх у Росії виникли проблеми з виробництвом справних ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення – Х-101, Х-102), якими вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони

Деталі: Відомство звернуло увагу на світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, де видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ, які, припускають британські аналітики, виявилися уламками ракети Х-101 або Х-102.

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Дослівно: "Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше цього ранку".

Більше деталей: Міноборони Британії нагадали, що в Саратовській області знаходиться аеродром Енгельс, де базується кілька бомбардувальників російської стратегічної авіації.

Дослівно: "Є висока ймовірність, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, ймовірно, виникли під впливом санкцій і поспіху".

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