Разведка Британии объяснила, почему РФ теряет "престижные" ракеты во время запусков по Украине

Разведка Великобритании считает, что из-за санкций и спешки у России возникли проблемы с производством исправных ракет воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение - Х-101, Х-102), которыми она бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны

Детали: Ведомство обратило внимание на фотографии из открытых источников от 31 марта 2024 года, где видны обломки ракеты, упавшие в поле в Саратовской области на юге РФ, которые, предполагают британские аналитики, оказались обломками ракеты Х-101 или Х-102.

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Дословно: "Очень вероятно, что обломки являются результатом неисправности ракеты, которую запустили в сторону Украины ранее этим утром".

Больше деталей: Минобороны Британии напомнили, что в Саратовской области находится аэродром Энгельс, где базируется несколько бомбардировщиков российской стратегической авиации.

Дословно: "Есть высокая вероятность, что неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, вероятно, возникшие под влиянием санкций и спешки".

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