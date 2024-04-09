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Разведка Британии объяснила, почему РФ теряет "престижные" ракеты во время запусков по Украине

Андрей Синявский, Станислав ПогориловВторник, 9 апреля 2024, 13:14
Разведка Британии объяснила, почему РФ теряет престижные ракеты во время запусков по Украине
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании считает, что из-за санкций и спешки у России возникли проблемы с производством исправных ракет воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение - Х-101, Х-102), которыми она бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны

Детали: Ведомство обратило внимание на фотографии из открытых источников от 31 марта 2024 года, где видны обломки ракеты, упавшие в поле в Саратовской области на юге РФ, которые, предполагают британские аналитики, оказались обломками ракеты Х-101 или Х-102.

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Дословно: "Очень вероятно, что обломки являются результатом неисправности ракеты, которую запустили в сторону Украины ранее этим утром".

Больше деталей: Минобороны Британии напомнили, что в Саратовской области находится аэродром Энгельс, где базируется несколько бомбардировщиков российской стратегической авиации.

Дословно: "Есть высокая вероятность, что неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, вероятно, возникшие под влиянием санкций и спешки".

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Предистория:

  • Ранее британская разведка рассказала, что из-за украинских атак по Севастополю Россия могла сбить 28 марта собственный истребитель СУ-27 – инцидент, о котором сообщал один из крымских Telegram-каналов.
  • Перед этим разведка Великобритании рассказала, как санкции нарушают поставки ключевых компонентов для российской оборонной промышленности.
  • Также разведка Британии отметила, что среднесуточные потери российских войск на поле боя в Украине сократились в течение марта, что соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц.

Темы: Росcияоружиевойна
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