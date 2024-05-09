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Зеленський: Дітям треба передати об’єднану Європу, яку не зламати ні Гітлеру, ні Путіну

Ірина БалачукЧетвер, 9 травня 2024, 13:00
Зеленський: Дітям треба передати об’єднану Європу, яку не зламати ні Гітлеру, ні Путіну
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський у День Європи наголосив, що нащадкам треба передати об’єднану і мирну Європу, яку не зміг зламати диктатор Адольф Гітлер і не зможе зламати глава країни-агресорки Росії Володимир Путін.

Джерело: Зеленський у Telegram та під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів спільно з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою

Пряма мова Зеленського: "Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити − і завершити справедливо − цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю мішенню всю Європу, європейську єдність, весь європейський проект. Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на наш землю так само, як Гітлер прийшов на землі інших народів − злочинно, неспровоковано і абсолютно потворно".

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Деталі: Президент підкреслив, що нині важливо, щоб "Європа не проявляла слабкості" у своїх рішеннях.  

Він наголосив, що Європа – це добровільне єднання націй, спільнот, цінностей і мільйонів дуже різних людей − і в цьому її справжня сила.

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Пряма мова Зеленського: "Усі разом ми маємо й далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті. Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу – мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну... Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю – долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир".

Для довідки: 9 травня відзначають День Європи. В Україні це свято запровадили 8 травня 2023 року.

Теми: ЗеленськийЄвропа
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