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Генштаб: На фронті зафіксували 76 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 9 травня 2024, 19:21
Генштаб: На фронті зафіксували 76 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксували 76 бойових зіткнень, загалом, ворог завдав 5 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 9 травня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника".

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Деталі: На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області та в районі Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Ступочки та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 6 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 16 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Теми: Генштабвійнабойові дії
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