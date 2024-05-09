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Генштаб: На фронте зафиксировали 76 боевых столкновений, больше всего – на Авдеевском направлении

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 мая 2024, 19:21
Генштаб: На фронте зафиксировали 76 боевых столкновений, больше всего – на Авдеевском направлении
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 76 боевых столкновений, в общем, враг нанес 5 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 9 мая

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника".

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Детали: На Купянском направлении наши воины отразили 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области и в районе Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Ивановское, Ступочки и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 6 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Темы: Генштабвойнабоевые действия
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