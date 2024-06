Канада передає Україні перші 4 бронемашини з партії у 50 машин

Канада передає Україні перші чотири бронемашини з партії у 50 машин. Спершу вони прибудуть в Європу, де військовослужбовців ЗСУ пройдуть навчання з їх використання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони Канади

Деталі: Згідно з повідомленням, перші чотири з 50 нових ББМ, побудованих канадськими робітниками для передачі Україні, вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці Збройних сил України пройдуть навчання з їх використання.

Реклама:

These state-of-the-art armoured vehicles will fulfil a wide variety of roles on the battlefield.



The first ten are armoured ambulances, which come with medical equipment and armour that will enable Ukraine’s troops to safely evacuate and treat wounded personnel. pic.twitter.com/BHZk68p4lL