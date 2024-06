Канада передает Украине первые 4 бронемашины из партии в 50 машин

Канада передает Украине первые четыре бронемашины из партии в 50 машин. Сперва они прибудут в Европу, где военнослужащие ВСУ пройдут обучение по их использованию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Канады

Детали: Согласно сообщению, первые четыре из 50 новых ББМ, построенных канадскими рабочими для передачи Украине, отправляются в Европу, где этим летом военнослужащие Вооруженных сил Украины пройдут обучение по их использованию.

Реклама:

These state-of-the-art armoured vehicles will fulfil a wide variety of roles on the battlefield.



The first ten are armoured ambulances, which come with medical equipment and armour that will enable Ukraine’s troops to safely evacuate and treat wounded personnel. pic.twitter.com/BHZk68p4lL