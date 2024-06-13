Канада передает Украине первые 4 бронемашины из партии в 50 машин
Канада передает Украине первые четыре бронемашины из партии в 50 машин. Сперва они прибудут в Европу, где военнослужащие ВСУ пройдут обучение по их использованию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Канады
Детали: Согласно сообщению, первые четыре из 50 новых ББМ, построенных канадскими рабочими для передачи Украине, отправляются в Европу, где этим летом военнослужащие Вооруженных сил Украины пройдут обучение по их использованию.
These state-of-the-art armoured vehicles will fulfil a wide variety of roles on the battlefield.— Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024
The first ten are armoured ambulances, which come with medical equipment and armour that will enable Ukraine’s troops to safely evacuate and treat wounded personnel. pic.twitter.com/BHZk68p4lL
В целом первые 10 передаваемых автомобилей – это санитарные автомобили ACVS.
Машины перевозят из канадского города Лондон, что в Онтарио, в Европу.
Как объявил премьер-министр Джастин Трюдо во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября 2023 года, Канада инвестирует 650 миллионов долларов в течение трех лет, чтобы предоставить Украине 50 бронемашин
Эти сверхсовременные бронированные машины будут выполнять широкий спектр функций на поле боя, включая транспортировку войск, обеспечение безопасных мест для командования и управления, а также медицинскую эвакуацию.
Эти ББМ, которые также использует канадская армия, обеспечивают высокий уровень маневренности и защиты экипажа и перевозимого груза.
Санитарный вариант ACVS оснащен медицинским оборудованием и внутренней планировкой, что позволит лечить широкий спектр травм.
Первые 10 машин будут доставлены в Украину до осени и позволят ВСУ безопасно эвакуировать раненых из зоны боевых действий.
Эта передача является частью общей помощи на сумму более $14 млрд, которую Канада обязалась предоставить Украине с февраля 2022 года, в том числе $4 млрд на военную помощь.
Канада передала Украине боевые танки Leopard 2, противотанковые средства, гаубицы M777, артиллерийские боеприпасы, зимнюю одежду и тому подобное.
Напомним: Правительство Литвы 12 июня одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины.
Норвегия предоставляет 240 млн евро на усиление украинской ПВО, в том числе профинансирует часть из около сотни ракет-перехватчиков к системе Patriot, предоставление которых анонсировала Германия.