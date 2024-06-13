Канада передает Украине первые 4 бронемашины из партии в 50 машин

Канада передает Украине первые четыре бронемашины из партии в 50 машин. Сперва они прибудут в Европу, где военнослужащие ВСУ пройдут обучение по их использованию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Канады

Детали: Согласно сообщению, первые четыре из 50 новых ББМ, построенных канадскими рабочими для передачи Украине, отправляются в Европу, где этим летом военнослужащие Вооруженных сил Украины пройдут обучение по их использованию.

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These state-of-the-art armoured vehicles will fulfil a wide variety of roles on the battlefield.



The first ten are armoured ambulances, which come with medical equipment and armour that will enable Ukraine’s troops to safely evacuate and treat wounded personnel. pic.twitter.com/BHZk68p4lL — Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024

В целом первые 10 передаваемых автомобилей – это санитарные автомобили ACVS.

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Машины перевозят из канадского города Лондон, что в Онтарио, в Европу.

Как объявил премьер-министр Джастин Трюдо во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября 2023 года, Канада инвестирует 650 миллионов долларов в течение трех лет, чтобы предоставить Украине 50 бронемашин

Эти сверхсовременные бронированные машины будут выполнять широкий спектр функций на поле боя, включая транспортировку войск, обеспечение безопасных мест для командования и управления, а также медицинскую эвакуацию.

Эти ББМ, которые также использует канадская армия, обеспечивают высокий уровень маневренности и защиты экипажа и перевозимого груза.

Санитарный вариант ACVS оснащен медицинским оборудованием и внутренней планировкой, что позволит лечить широкий спектр травм.

Первые 10 машин будут доставлены в Украину до осени и позволят ВСУ безопасно эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

Эта передача является частью общей помощи на сумму более $14 млрд, которую Канада обязалась предоставить Украине с февраля 2022 года, в том числе $4 млрд на военную помощь.

Канада передала Украине боевые танки Leopard 2, противотанковые средства, гаубицы M777, артиллерийские боеприпасы, зимнюю одежду и тому подобное.

Напомним: Правительство Литвы 12 июня одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины.

Норвегия предоставляет 240 млн евро на усиление украинской ПВО, в том числе профинансирует часть из около сотни ракет-перехватчиков к системе Patriot, предоставление которых анонсировала Германия.