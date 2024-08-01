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Білий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 1 серпня 2024, 19:03
Білий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією
Еван Гершкович, Алсу Курмашева. Пол Уілан. Фото - журналіст Pjotr Sauer в соцмережі Х

о Сполучених Штатів повертаються троє американських громадян і один власник грін-карти, несправедливо ув’язнені в Росії, в межах домовленості про обмін ув’язнених між Москвою та Заходом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому

Деталі: Як ідеться в повідомленні від імені президента США Джо Байдена, в межах угоди вдалось домовитись про звільнення з Росії 16 людей, з них п’ятеро громадян Німеччини та семеро росіян, "які були політичними в'язнями у власній країні".

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До США, як зазначається, повернуться репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, морський піхотинець США Пол Уілан, журналіста Алса Курмишева та дисидент Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство та грін-карту.

Байден подякував за участь у переговорах зі звільнення в’язнів Німеччині, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччині.

"Це яскравий приклад того, чому життєво важливо мати в цьому світі друзів, яким можна довіряти і на яких можна покластися. Наші альянси роблять американців безпечнішими", – додав він.

Оновлено: Пізніше Байден опублікував фото звільнених з Росії в межах обміну журналістів Гершковича та Курмашову, а також морпіха Вілана.

"Переживши неймовірні страждання та невизначеність, американці, ув’язнені в Росії, перебувають у безпеці, на волі, та почали свою подорож назад в обійми до своїх родин", – написав президент США.

Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі.

Теми: РосіяСШАобмін
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