Белый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

В Соединенные Штаты возвращаются трое американских граждан и один владелец грин-карты, несправедливо заключенные в России, в рамках договоренности об обмене заключенных между Москвой и Западом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Белый дом

Детали: Как говорится в сообщении от имени президента США Джо Байдена, в рамках соглашения удалось договориться об освобождении из России 16 человек, из них пятеро граждан Германии и семеро россиян, "которые были политическими заключенными в собственной стране".

Реклама:

В США, как отмечается, вернутся репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, морской пехотинец США Пол Уилан, журналист Алса Курмышева и диссидент Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и грин-карту.

Байден поблагодарил за участие в переговорах по освобождению заключенных Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.

"Это яркий пример того, почему жизненно важно иметь в этом мире друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться. Наши альянсы делают американцев безопаснее", – добавил он.

Обновлено: Позже Байден опубликовал фото освобожденных из России в рамках обмена журналистов Гершковича и Курмашову, а также морпеха Вилана.

"Пережив невероятные страдания и неопределенность, американцы, заключенные в России, находятся в безопасности, на свободе, и начали свое путешествие обратно в объятия к своим семьям", - написал президент США.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ