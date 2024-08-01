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Белый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 1 августа 2024, 19:03
Белый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией
Эван Гершкович, Алсу Курмашева. Пол Уилан. Фото - журналист Pjotr Sauer в соцсети Х

В Соединенные Штаты возвращаются трое американских граждан и один владелец грин-карты, несправедливо заключенные в России, в рамках договоренности об обмене заключенных между Москвой и Западом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Белый дом

Детали: Как говорится в сообщении от имени президента США Джо Байдена, в рамках соглашения удалось договориться об освобождении из России 16 человек, из них пятеро граждан Германии и семеро россиян, "которые были политическими заключенными в собственной стране".

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В США, как отмечается, вернутся репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, морской пехотинец США Пол Уилан, журналист Алса Курмышева и диссидент Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и грин-карту.

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Байден поблагодарил за участие в переговорах по освобождению заключенных Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.

"Это яркий пример того, почему жизненно важно иметь в этом мире друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться. Наши альянсы делают американцев безопаснее", – добавил он.

Обновлено: Позже Байден опубликовал фото освобожденных из России в рамках обмена журналистов Гершковича и Курмашову, а также морпеха Вилана.

"Пережив невероятные страдания и неопределенность, американцы, заключенные в России, находятся в безопасности, на свободе, и начали свое путешествие обратно в объятия к своим семьям", - написал президент США.

Напомним, медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках обмена в Германии освободили офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова, что вызвало разочарование в немецкой прокуратуре.

Темы: РосcияСШАобмен
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