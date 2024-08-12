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З ТОТ відправляють молодіжні загони в Курську область – ЦНС

Ольга Глущенко Понеділок, 12 серпня 2024, 03:58
З ТОТ відправляють молодіжні загони в Курську область – ЦНС
ілюстративне фото росзмі

За даними національного спротиву, росіяни та їхні поплічники на тимчасово окупованих територіях формують молодіжні загони, які відправляють у Курську область РФ.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Ще одна пропагандистська акція Кремля на тимчасово окупованих територіях України. Тут створюють молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області.

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Під об’єктиви відеокамер "добровольців" пакують в автобуси й відправляють  для нібито допомоги постраждалим курянам".

Деталі: У спротиві зазначаюь, що місцевий колаборант і керівник регіональної організації "Молода республіка" Сергій Добровольський розповідає, що тільки з ТОТ Донеччини у Росію планують відправити щонайменше сотню молодих людей.

Дослівно: "Втім, жаліється кремлівський посіпака — виконати план поки що не вдається".

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"На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять не багатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області".

Нагадаємо: Із прикордонних районів Курської області евакуювали вже понад 76 тисяч жителів, заявили в МНС Росії.

Передісторія:

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
  • У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

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