За даними національного спротиву, росіяни та їхні поплічники на тимчасово окупованих територіях формують молодіжні загони, які відправляють у Курську область РФ.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Ще одна пропагандистська акція Кремля на тимчасово окупованих територіях України. Тут створюють молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області.

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Під об’єктиви відеокамер "добровольців" пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам".

Деталі: У спротиві зазначаюь, що місцевий колаборант і керівник регіональної організації "Молода республіка" Сергій Добровольський розповідає, що тільки з ТОТ Донеччини у Росію планують відправити щонайменше сотню молодих людей.

Дослівно: "Втім, жаліється кремлівський посіпака — виконати план поки що не вдається".

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"На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять не багатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області".

Нагадаємо: Із прикордонних районів Курської області евакуювали вже понад 76 тисяч жителів, заявили в МНС Росії.

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