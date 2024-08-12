З ТОТ відправляють молодіжні загони в Курську область – ЦНС
За даними національного спротиву, росіяни та їхні поплічники на тимчасово окупованих територіях формують молодіжні загони, які відправляють у Курську область РФ.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Ще одна пропагандистська акція Кремля на тимчасово окупованих територіях України. Тут створюють молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області.
Під об’єктиви відеокамер "добровольців" пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам".
Деталі: У спротиві зазначаюь, що місцевий колаборант і керівник регіональної організації "Молода республіка" Сергій Добровольський розповідає, що тільки з ТОТ Донеччини у Росію планують відправити щонайменше сотню молодих людей.
Дослівно: "Втім, жаліється кремлівський посіпака — виконати план поки що не вдається".
"На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять не багатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області".
Нагадаємо: Із прикордонних районів Курської області евакуювали вже понад 76 тисяч жителів, заявили в МНС Росії.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
- У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.