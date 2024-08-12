По данным национального сопротивления, россияне и их приспешники на временно оккупированных территориях формируют молодежные отряды, которые отправляют в Курскую область РФ.

Источник: ЦНС

Дословно: "Еще одна пропагандистская акция Кремля на временно оккупированных территориях Украины. Здесь создают молодежные отряды, которые должны отправляться на территорию Курской области.

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Под объективы видеокамер "добровольцев" пакуют в автобусы и отправляют для якобы помощи пострадавшим курянам".

Детали: В сопротивлении отмечают, что местный коллаборационист и руководитель региональной организации "Молодая республика" Сергей Добровольский рассказывает, что только с ВОТ Донецкой области в Россию планируют отправить не менее сотни молодых людей.

Дословно: "Впрочем, жалуется кремлевский прихвостень – выполнить план пока не удается".

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"На временно оккупированных территориях оккупанты проводят не многолюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области".

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