С ВОТ отправляют молодежные отряды в Курскую область – ЦНС
По данным национального сопротивления, россияне и их приспешники на временно оккупированных территориях формируют молодежные отряды, которые отправляют в Курскую область РФ.
Источник: ЦНС
Дословно: "Еще одна пропагандистская акция Кремля на временно оккупированных территориях Украины. Здесь создают молодежные отряды, которые должны отправляться на территорию Курской области.
Под объективы видеокамер "добровольцев" пакуют в автобусы и отправляют для якобы помощи пострадавшим курянам".
Детали: В сопротивлении отмечают, что местный коллаборационист и руководитель региональной организации "Молодая республика" Сергей Добровольский рассказывает, что только с ВОТ Донецкой области в Россию планируют отправить не менее сотни молодых людей.
Дословно: "Впрочем, жалуется кремлевский прихвостень – выполнить план пока не удается".
"На временно оккупированных территориях оккупанты проводят не многолюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области".
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
- В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.