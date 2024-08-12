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С ВОТ отправляют молодежные отряды в Курскую область – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 августа 2024, 03:58
С ВОТ отправляют молодежные отряды в Курскую область – ЦНС
иллюстративное фото россми

По данным национального сопротивления, россияне и их приспешники на временно оккупированных территориях формируют молодежные отряды, которые отправляют в Курскую область РФ.

Источник: ЦНС

Дословно: "Еще одна пропагандистская акция Кремля на временно оккупированных территориях Украины. Здесь создают молодежные отряды, которые должны отправляться на территорию Курской области.

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Под объективы видеокамер "добровольцев" пакуют в автобусы и отправляют для якобы помощи пострадавшим курянам".

Детали: В сопротивлении отмечают, что местный коллаборационист и руководитель региональной организации "Молодая республика" Сергей Добровольский рассказывает, что только с ВОТ Донецкой области в Россию планируют отправить не менее сотни молодых людей.

Дословно: "Впрочем, жалуется кремлевский прихвостень – выполнить план пока не удается".

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"На временно оккупированных территориях оккупанты проводят не многолюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области".

Предыстория:

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
  • Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
  • В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

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