Військових РФ, які втекли з оточеної ЗСУ жіночої колонії, нагородили за "мужність і відвагу"
Російських військових, які засіли у жіночій колонії в селі Мала Локня Курської області, але після штурму Збройних сил України повтікали, нагородили орденами та медалями "за мужність і відвагу".
Джерело: виконувач обов′язки губернатора Курської області Олексій Смирнов у Telegram, Telegram-канал Astra
Деталі: Смирнов заявив, що у жіночій колонії знаходились, військові мотострілецького батальйону угруповання військ "Північ" та прикордонники.
За його словами, росіяни утримували колонію, незважаючи на оточення й атаки переважаючих сил ЗСУ на БМП Marder і Stryker.
Виконувач обов′язки губернатор повідомив, що начебто військові РФ "перетворили комплекс будівель установи на фортецю", звели захисні споруди по периметру "і героїчно утримували позиції протягом декількох днів".
Як зазначає Astra, зрештою російські військові відступили, "коли український танк зруйнував будівлі на території колонії й утримувати їх стало безглуздо".
Нагадаємо: 23 серпня повідомлялось, що у Курській області РФ українські військові штурмували будівлю жіночої колонії, в якій засіли російські солдати, що облаштували вогневі позиції.
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Передісторія:
- Операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 13 серпня Сирський доповів Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ. А вдень 15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ. На відео зафільмували розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації, артилерії і полонених.
- Згодом 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала перші години з початку військової операції у Курській області Росії – воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 військових.
- Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.