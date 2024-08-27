Військових РФ, які втекли з оточеної ЗСУ жіночої колонії, нагородили за "мужність і відвагу"

Жіноча колонія у селі Мала Локня РФ. скриншот з відео 95 ОДШБР

Російських військових, які засіли у жіночій колонії в селі Мала Локня Курської області, але після штурму Збройних сил України повтікали, нагородили орденами та медалями "за мужність і відвагу".

Джерело: виконувач обов′язки губернатора Курської області Олексій Смирнов у Telegram, Telegram-канал Astra

Деталі: Смирнов заявив, що у жіночій колонії знаходились, військові мотострілецького батальйону угруповання військ "Північ" та прикордонники.

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За його словами, росіяни утримували колонію, незважаючи на оточення й атаки переважаючих сил ЗСУ на БМП Marder і Stryker.

Виконувач обов′язки губернатор повідомив, що начебто військові РФ "перетворили комплекс будівель установи на фортецю", звели захисні споруди по периметру "і героїчно утримували позиції протягом декількох днів".

Як зазначає Astra, зрештою російські військові відступили, "коли український танк зруйнував будівлі на території колонії й утримувати їх стало безглуздо".

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Нагадаємо: 23 серпня повідомлялось, що у Курській області РФ українські військові штурмували будівлю жіночої колонії, в якій засіли російські солдати, що облаштували вогневі позиції.

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