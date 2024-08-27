Военных РФ, которые сбежали из окруженной ВСУ женской колонии, наградили за «мужество и отвагу»

Женская колония в селе Малая Локня РФ. скриншот из видео 95 ОДШБр

Российских военных, которые засели в женской колонии в селе Малая Локня Курской области, но после штурма Вооруженных сил Украины сбежали, наградили орденами и медалями "за мужество и отвагу".

Источник: исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram, Telegram-канал Astra

Детали: Смирнов заявил, что в женской колонии находились, военные мотострелкового батальона группировки войск "Север" и пограничники.

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По его словам, россияне удерживали колонию, несмотря на окружение и атаки превосходящих сил ВСУ на БМП Marder и Stryker.

Исполняющий обязанности губернатор сообщил, что якобы военные РФ "превратили комплекс зданий учреждения в крепость", возвели защитные сооружения по периметру "и героически удерживали позиции в течение нескольких дней".

Как отмечает Astra, в конце концов российские военные отступили, "когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их стало бессмысленно".

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Напомним: 23 августа сообщалось, что в Курской области РФ украинские военные штурмовали здание женской колонии, в которой засели российские солдаты, обустроившие огневые позиции.

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