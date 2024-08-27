Военных РФ, которые сбежали из окруженной ВСУ женской колонии, наградили за «мужество и отвагу»
Российских военных, которые засели в женской колонии в селе Малая Локня Курской области, но после штурма Вооруженных сил Украины сбежали, наградили орденами и медалями "за мужество и отвагу".
Источник: исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram, Telegram-канал Astra
Детали: Смирнов заявил, что в женской колонии находились, военные мотострелкового батальона группировки войск "Север" и пограничники.
По его словам, россияне удерживали колонию, несмотря на окружение и атаки превосходящих сил ВСУ на БМП Marder и Stryker.
Исполняющий обязанности губернатор сообщил, что якобы военные РФ "превратили комплекс зданий учреждения в крепость", возвели защитные сооружения по периметру "и героически удерживали позиции в течение нескольких дней".
Как отмечает Astra, в конце концов российские военные отступили, "когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их стало бессмысленно".
Напомним: 23 августа сообщалось, что в Курской области РФ украинские военные штурмовали здание женской колонии, в которой засели российские солдаты, обустроившие огневые позиции.
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Предыстория:
- Операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ. А днем 15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ. На видео засняли разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работу авиации, артиллерии и пленных.
- Позже 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.