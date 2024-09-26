Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни ударили ракетами і дронами по Одещині: убили жінку

Ірина БалачукЧетвер, 26 вересня 2024, 09:33
Росіяни ударили ракетами і дронами по Одещині: убили жінку
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одна людина загинула, пошкоджені будинки та авто у результаті нічного удару росіян по Одеській області.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками… Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка.

Реклама:

Деталі: Кіпер додав, що в області пошкоджені будівлі та автівки. Також горіла суха трава, але пожежу вже загасили.

Голова ОВА зазначив, що Сили протиповітряної оборони працювали "надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена".

Ранкова дронова атака минулася без постраждалих.

РЕКЛАМА:

"Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", – підсумував Кіпер.

Передісторія:

Одеська областьШахедракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Одеська область
Росіяни атакували Одещину ракетами: пошкоджені дві вантажівки
Голова ТЦК Одещини запевняє, що "бусифікації" стало набагато менше
На Одещині відчули підземні поштовхи через землетрус у Румунії
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: