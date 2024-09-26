Росіяни ударили ракетами і дронами по Одещині: убили жінку

Одна людина загинула, пошкоджені будинки та авто у результаті нічного удару росіян по Одеській області.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками… Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка.

Реклама:

Деталі: Кіпер додав, що в області пошкоджені будівлі та автівки. Також горіла суха трава, але пожежу вже загасили.

Голова ОВА зазначив, що Сили протиповітряної оборони працювали "надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена".

Ранкова дронова атака минулася без постраждалих.

РЕКЛАМА:

"Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", – підсумував Кіпер.

Передісторія: