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Россияне ударили ракетами и дронами по Одесской области: убили женщину

Ирина БалачукЧетверг, 26 сентября 2024, 09:33
Россияне ударили ракетами и дронами по Одесской области: убили женщину
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Один человек погиб, повреждены дома и авто в результате ночного удара россиян по Одесской области.

Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и беспилотниками... В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина".

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Детали: Кипер добавил, что в области повреждены здания и машины. Также горела сухая трава, но пожар уже потушили.

Глава ОВА отметил, что Силы противовоздушной обороны работали "чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено".

Утренняя дроновая атака обошлась без пострадавших.

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"Существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", – подытожил Кипер.

Предыстория:

Одесская областьШахедракетный ударжертвы
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