Россияне ударили ракетами и дронами по Одесской области: убили женщину
Один человек погиб, повреждены дома и авто в результате ночного удара россиян по Одесской области.
Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и беспилотниками... В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина".
Детали: Кипер добавил, что в области повреждены здания и машины. Также горела сухая трава, но пожар уже потушили.
Глава ОВА отметил, что Силы противовоздушной обороны работали "чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено".
Утренняя дроновая атака обошлась без пострадавших.
"Существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", – подытожил Кипер.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября российские войска запустили ударные беспилотники по Украине.
- В Ивано-Франковске слышали взрывы. В результате российской дроновой атаки в Ивано-Франковской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть областного центра осталась без электроснабжения.
- Также звуки взрывов всю ночь раздавались в Киеве, работала ПВО.Сообщалось, что в Печерском районе Киева в результате падения обломков российского "Шахеда" возникло возгорание на первом этаже жилого дома, повреждено около 20 автомобилей, обломки упали на территории детского сада. Власти сообщили, что над столицей сбили десяток БпЛА.
- Еще 13 российских "Шахедов" сбили в небе над Сумской областью.
- Также российские захватчики атаковали энергетический объект в Николаевской области, часть людей остались без электроснабжения.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили по Украине 78 дронов-камикадзе и 6 ракет, ПВО уничтожила 66 БпЛА и 4 ракеты.