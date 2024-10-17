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4 "Шахеда" зайшли в Білорусь, ще 7 пролетіли транзитом – Беларускі Гаюн

Ірина БалачукЧетвер, 17 жовтня 2024, 12:53
4 Шахеда зайшли в Білорусь, ще 7 пролетіли транзитом – Беларускі Гаюн
Інфографіка "Беларускі Гаюн"

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що вночі 17 жовтня щонайменше 4 російських "Шахеда" залетіли на територію Білорусі, і ще щонайменше 7 раніше пройшли транзитом; РБ піднімала в повітря авіацію Військово-повітряних сил.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Дослівно "Беларускі Гаюн": "За минулу ніч до Білорусі з України залетіли щонайменше 4 російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Перший із них залетів через с. Комарин у районі 23:34, а за ним у тій самій локації пішов наступний о 23:43".

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Деталі: Повідомляється, що обидва "Шахеди" за кілька хвилин залишили повітряний простір Білорусі та полетіли в район Чорнобиля.

Пізніше ще два російські безпілотники зайшли в Білорусь близько 00:35 в районі Любеча і рухалися в напрямку Прип'яті, а потім, ймовірно, також полетіли в Україну. 

"Однак Повітряні Сили ЗСУ у своєму щоденному зведенні повідомили, що два БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі – тобто полетіли в РБ. На поточний момент не зрозуміло, про які саме БПЛА йдеться – про ті, що залетіли о 00:35, або про якісь інші", – пише "Беларускі Гаюн".

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За даними низки моніторингових каналів, у проміжку між 19:28-20:50 16 жовтня щонайменше 7 БПЛА невстановленого типу залетіли в Україну (у Київську та Чернігівську області) з боку Білорусі.

"Беларускі Гаюн" припускає, що ці безпілотники проходили через Білорусь транзитом, а запуск здійснювався з Брянської області Росії.

Також повідомляється, що в Гомельській області Білорусі фіксували чергову авіацію ВПС РБ – винищувач із Барановичів вилетів близько 00:45 і до 2:00 повернувся назад на базу.

Чому це важливо: Влітку 2024 року вже неодноразово фіксувався заліт російських дронів-камікадзе на територію Білорусі. Так було 13 і 16 липня21 серпня а також 27 серпня. Самопроголошена влада РБ ніяк ці факти не коментувала.

Читайте також: Тепер не тільки "шахеди". Як Росія наростила виробництво ударних БПЛА і чим відповідають українські інженери 

Передісторія:

БілорусьРосіяШахед
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