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4 "Шахеда" зашли в Беларусь, еще 7 пролетели транзитом – Беларускі Гаюн

Ирина БалачукЧетверг, 17 октября 2024, 12:53
4 Шахеда зашли в Беларусь, еще 7 пролетели транзитом – Беларускі Гаюн
Инфографика "Беларускі Гаюн"

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что ночью 17 октября минимум 4 российских "Шахеда" залетели на территорию Беларуси, и еще по меньшей мере 7 ранее прошли транзитом; РБ поднимала в воздух авиацию Военно-воздушных сил.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "За минувшую ночь в Беларусь из Украины залетели не менее 4 российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Первый из них залетел через г.п. Комарин в районе 23:34, а за ним в той же локации последовал следующий в 23:43".

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Детали: Сообщается, что оба "Шахеда" через несколько минут покинули воздушное пространство Беларуси и улетели в район Чернобыля.

Позже еще два российских беспилотника зашли в Беларусь около 00:35 в районе Любеча и двигались в направлении Припяти, а потом вероятно также улетели в Украину.  

"Однако Воздушные Силы ВСУ в своей ежедневной сводке сообщили, что два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси – т.е. улетели в РБ. На текущий момент не ясно о каких именно БПЛА идет речь – о тех, что залетели в 00:35, или о каких-то других", – пишет "Беларускі Гаюн".

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По данным ряда мониторинговых каналов, в промежутке между 19:28-20:50 16 октября не менее 7 БПЛА неустановленного типа залетели в Украину (в Киевскую и Черниговскую области) со стороны Беларуси.

"Беларускі Гаюн" предполагает, что эти беспилотники проходили Беларусь транзитом, а запуск производился из Брянской области России.

Также сообщается, что в Гомельской области Беларуси фиксировали дежурную авиацию ВВС РБ – истребитель из Барановичей вылетел около 00:45 и до 2:00 вернулся назад на базу.

Почему это важно: Летом 2024 года уже неоднократно фиксировался залет российских дронов-камикадзе на территорию Беларуси. Так было 13 и 16 июля21 августа, а также 27 августа. Самопровозглашенные власти РБ никак эти факты не комментировали.

Читайте также: Теперь не только "шахеды". Как Россия нарастила производство ударных БПЛА и чем отвечают украинские инженеры? 

Предыстория:

БеларусьРосcияШахед
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