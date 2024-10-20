КНДР проти України: Південна Корея розповіла про супутникові знімки й ідентифікувала військового

За даними урядового джерела Південної Кореї, одна з трьох фотографій, які південнокорейська розвідка оприлюднила як доказ розгортання військ КНДР у Росії, була зроблена супутником, яким користується Південна Корея.

Джерело: південнокорейське агентство Yonhap news, японське агентство NHK з посиланням на південнокорейську розвідку

Деталі: Як пише Yonhap news, оприлюднюючи супутникові знімки, Національна розвідувальна служба Кореї заявила, що КНДР вирішила відправити близько 12 тисяч військових до Росії для підтримки її війни проти України і вже розгорнула 1 500 бійців спецназу у Владивостоці.

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Дві з трьох фотографій були зроблені компанією Airbus, світовим постачальником супутникових знімків, але третя не була ідентифікована.

"Фотографія без зазначення авторства була зроблена супутником, який ми використовуємо", - сказало в неділю урядове джерело Південної Кореї.

Видання зазначає, що фотографія, схоже, була зроблена супутником, оснащеним радаром із синтезованою апертурою (SAR), який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування.

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Зазначається, що Південна Корея ретельно відстежує пересування Північної Кореї за допомогою супутників, якими керує уряд і військові.

Разом з тим, японське агентство NHK з посиланням на південнокорейську розвідувальну службу заявляє, що Південна Корея ідентифікувала північнокорейського інженера-ракетника, який брав участь у запуску російської ракети на лінії фронту на сході України.

військовий КНДР, якого Південна Корея ідентифікувала в Україні, скріншот відео NHK

Національна розвідувальна служба Південної Кореї у п'ятницю також заявила, що цей інженер, ймовірно, та сама людина, яка супроводжувала північнокорейського лідера Кім Чен Ина минулого року під час інспекції заводу з виробництва боєприпасів.

Розвідка проаналізувало фотографію, яка, ймовірно, була зроблена поблизу Донецької області України в невідому дату. Вважається, що це місце є місцем запуску балістичних ракет малої дальності північнокорейського виробництва. Повідомляється, що технологія розпізнавання облич дозволяє з більш ніж 80-відсотковою ймовірністю стверджувати, що одна людина на фото – це інженер, який супроводжував Кіма в серпні минулого року під час відвідування заводу, що виробляє мобільні пускові установки для ракет.

Південнокорейська розвідка повідомляє, що північнокорейські інженери, відряджені до російських військ в Україні, схоже, підтримують запуски зброї північнокорейського виробництва, а також займаються пошуком нових технологій.

Що передувало: 18 жовтня Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.

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