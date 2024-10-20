КНДР против Украины: Южная Корея рассказала о спутниковых снимках и идентифицировала военного
По данным правительственного источника Южной Кореи, одна из трех фотографий, которые южнокорейская разведка обнародовала как доказательство развертывания войск КНДР в России, была сделана спутником, которым пользуется Южная Корея.
Источник: южнокорейское агентство Yonhap news, японское агентство NHK со ссылкой на южнокорейскую разведку
Детали: Как пишет Yonhap news, обнародуя спутниковые снимки, Национальная разведывательная служба Кореи заявила, что КНДР решила отправить около 12 тысяч военных в Россию для поддержки ее войны против Украины и уже развернула 1 500 бойцов спецназа во Владивостоке.
Две из трех фотографий были сделаны компанией Airbus, мировым поставщиком спутниковых снимков, но третья не была идентифицирована.
"Фотография без указания авторства была сделана спутником, который мы используем", - сказал в воскресенье правительственный источник Южной Кореи.
Издание отмечает, что фотография, похоже, была сделана спутником, оснащенным радаром с синтезированной апертурой (SAR), который может собирать данные независимо от погоды с помощью систем дистанционного зондирования.
Отмечается, что Южная Корея тщательно отслеживает передвижения Северной Кореи с помощью спутников, которыми управляет правительство и военные.
Вместе с тем, японское агентство NHK со ссылкой на южнокорейскую разведывательную службу заявляет, что Южная Корея идентифицировала северокорейского инженера-ракетчика, который участвовал в запуске российской ракеты на линии фронта на востоке Украины.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи в пятницу также заявила, что этот инженер, вероятно, тот же человек, который сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына в прошлом году во время инспекции завода по производству боеприпасов.
Разведка проанализировала фотографию, которая, вероятно, была сделана вблизи Донецкой области Украины в неизвестную дату. Считается, что это место является местом запуска баллистических ракет малой дальности северокорейского производства. Сообщается, что технология распознавания лиц позволяет с более чем 80-процентной вероятностью утверждать, что один человек на фото – это инженер, который сопровождал Кима в августе прошлого года во время посещения завода, производящего мобильные пусковые установки для ракет.
Южнокорейская разведка сообщает, что северокорейские инженеры, командированные к российским войскам в Украине, похоже, поддерживают запуски оружия северокорейского производства, а также занимаются поиском новых технологий.
Что предшествовало: 18 октября Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 12 октября ISW сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 16 октября Зеленский добавил, что Северная Корея поставляет России также людей, которые должны работать на российских заводах. 17 октября Зеленский уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.