КНДР против Украины: Южная Корея рассказала о спутниковых снимках и идентифицировала военного

На спутниковом снимке, предоставленном разведкой Южной Кореи 18 октября, видно российское военное судно, которое подозревают в перевозке войск КНДР из северо-восточного порта Чонджин. Yonhap

По данным правительственного источника Южной Кореи, одна из трех фотографий, которые южнокорейская разведка обнародовала как доказательство развертывания войск КНДР в России, была сделана спутником, которым пользуется Южная Корея.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap news, японское агентство NHK со ссылкой на южнокорейскую разведку

Детали: Как пишет Yonhap news, обнародуя спутниковые снимки, Национальная разведывательная служба Кореи заявила, что КНДР решила отправить около 12 тысяч военных в Россию для поддержки ее войны против Украины и уже развернула 1 500 бойцов спецназа во Владивостоке.

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Две из трех фотографий были сделаны компанией Airbus, мировым поставщиком спутниковых снимков, но третья не была идентифицирована.

"Фотография без указания авторства была сделана спутником, который мы используем", - сказал в воскресенье правительственный источник Южной Кореи.

Издание отмечает, что фотография, похоже, была сделана спутником, оснащенным радаром с синтезированной апертурой (SAR), который может собирать данные независимо от погоды с помощью систем дистанционного зондирования.

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Отмечается, что Южная Корея тщательно отслеживает передвижения Северной Кореи с помощью спутников, которыми управляет правительство и военные.

Вместе с тем, японское агентство NHK со ссылкой на южнокорейскую разведывательную службу заявляет, что Южная Корея идентифицировала северокорейского инженера-ракетчика, который участвовал в запуске российской ракеты на линии фронта на востоке Украины.

военный КНДР, которого Южная Корея идентифицировала в Украине, скриншот видео NHK

Национальная разведывательная служба Южной Кореи в пятницу также заявила, что этот инженер, вероятно, тот же человек, который сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына в прошлом году во время инспекции завода по производству боеприпасов.

Разведка проанализировала фотографию, которая, вероятно, была сделана вблизи Донецкой области Украины в неизвестную дату. Считается, что это место является местом запуска баллистических ракет малой дальности северокорейского производства. Сообщается, что технология распознавания лиц позволяет с более чем 80-процентной вероятностью утверждать, что один человек на фото – это инженер, который сопровождал Кима в августе прошлого года во время посещения завода, производящего мобильные пусковые установки для ракет.

Южнокорейская разведка сообщает, что северокорейские инженеры, командированные к российским войскам в Украине, похоже, поддерживают запуски оружия северокорейского производства, а также занимаются поиском новых технологий.

Что предшествовало: 18 октября Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.

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