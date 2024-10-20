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Зеленський закликав партнерів до чесної реакції на вступ КНДР у війну: Треба протидіяти

Катерина ТищенкоНеділя, 20 жовтня 2024, 21:14
Зеленський закликав партнерів до чесної реакції на вступ КНДР у війну: Треба протидіяти
Володимир Зеленський у зверненні 20 жовтня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до чесної й сильної реакції на залучення військових КНДР у війну Росії проти України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський назвав новою загрозою злочинний союз Росії та Північної Кореї й подякував лідерам і представникам держав, "які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни".

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Він зазначив, що нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися сучасної війни.

Пряма мова: "Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із Росії.

Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "Шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше".

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Деталі: Зеленський також зазначив, що росіяни та іранці удосконалюють "Шахеди", які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Він підкреслив, що цього тижня росіяни щодня застосовували ці безпілотники проти України, а загалом від початку року застосували вже більш ніж 6130 "Шахедів".

Зеленський закликав збільшувати тиск на російську здатність виробляти таку зброю і дати Україні можливість знищувати й бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їх виробництва та логістики.

Передісторія:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
  • Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

ЗеленськийКНДРдопомога Українівійна
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