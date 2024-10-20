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Зеленский призвал партнеров к честной реакции на вступление КНДР в войну

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 21:14
Зеленский призвал партнеров к честной реакции на вступление КНДР в войну
Владимир Зеленский в обращении 20 октября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к честной и сильной реакции на привлечение военных КНДР к войне России против Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский назвал новой угрозой преступный союз России и Северной Кореи и поблагодарил лидеров и представителей государств, "которые не закрывают глаз и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны".

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Он отметил, что нестабильности и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войны.

Прямая речь: "Сейчас мы имеем четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря видео, которое уже приходит из России.

Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "Шахедов", то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее".

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Детали: Зеленский также отметил, что россияне и иранцы совершенствуют "Шахеды", которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Он подчеркнул, что на этой неделе россияне ежедневно применяли эти беспилотники против Украины, а всего с начала года применили уже более 6130 "Шахедов".

Зеленский призвал увеличивать давление на российскую способность производить такое оружие и дать Украине возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
  • Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

ЗеленскийКНДРпомощь Украиневойна
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