Зеленский призвал партнеров к честной реакции на вступление КНДР в войну

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к честной и сильной реакции на привлечение военных КНДР к войне России против Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский назвал новой угрозой преступный союз России и Северной Кореи и поблагодарил лидеров и представителей государств, "которые не закрывают глаз и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны".

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Он отметил, что нестабильности и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войны.

Прямая речь: "Сейчас мы имеем четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря видео, которое уже приходит из России.

Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "Шахедов", то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее".

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Детали: Зеленский также отметил, что россияне и иранцы совершенствуют "Шахеды", которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Он подчеркнул, что на этой неделе россияне ежедневно применяли эти беспилотники против Украины, а всего с начала года применили уже более 6130 "Шахедов".

Зеленский призвал увеличивать давление на российскую способность производить такое оружие и дать Украине возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.

Предыстория: