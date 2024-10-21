Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рютте обговорив с президентом Південної Кореї можливе перекидання військових КНДР до Росії

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 жовтня 2024, 12:58
Рютте обговорив с президентом Південної Кореї можливе перекидання військових КНДР до Росії
Марк Рютте, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем повідомлення про можливу відправку військових КНДР для участі у війні проти України.

Джерело: Рютте у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Пряма мова Рютте: "Відправка військ Північної Кореї воювати пліч-о-пліч з Росією в Україні означатиме значну ескалацію".

Реклама:

Деталі: Під час спілкування сторони також обговорили партнерство Сеула та НАТО, оборонно-промислову співпрацю та взаємопов'язану безпеку в Євроатлантичному і Індо-Тихоокеанському регіонах.

Нагадаємо:

  • Перед цим Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправки північнокорейських військ у країну для розгортання в Україні.
  • Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення щодо перекидання військових з Північної Кореї до Росії для розгортання в Україні, він не заперечив цю інформацію, але назвав її "суперечливою".

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
  • Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

КНДРПівденна КореяРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Усі новини...
КНДР
У Кремлі прокоментували перекидання військових КНДР до Росії
Росіяни розшукали північнокорейців, які втекли з "бурятського батальйону": можуть кинути на штурм – джерела
КНДР проти України: Південна Корея викликала на килим посла Росії
Останні новини
17:35
відеоУ Львові нетверезий водій вимагав у патрульних повернути права, погрожуючи гранатою
17:34
футболУПЛ: Рівненський "Верес" врятувався від поразки в матчі з полтавською "Ворсклою"
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
16:17
оновленоРосіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
16:04
футбол"Динамо" – "Шахтар": Прев'ю головного матчу першого кола УПЛ
15:52
Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану
15:45
Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: