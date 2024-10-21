Рютте обговорив с президентом Південної Кореї можливе перекидання військових КНДР до Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем повідомлення про можливу відправку військових КНДР для участі у війні проти України.

Джерело: Рютте у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Пряма мова Рютте: "Відправка військ Північної Кореї воювати пліч-о-пліч з Росією в Україні означатиме значну ескалацію".

Реклама:

Деталі: Під час спілкування сторони також обговорили партнерство Сеула та НАТО, оборонно-промислову співпрацю та взаємопов'язану безпеку в Євроатлантичному і Індо-Тихоокеанському регіонах.

Нагадаємо:

Перед цим Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва на знак протесту проти відправки північнокорейських військ у країну для розгортання в Україні.

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення щодо перекидання військових з Північної Кореї до Росії для розгортання в Україні, він не заперечив цю інформацію, але назвав її "суперечливою".

Передісторія:

РЕКЛАМА: