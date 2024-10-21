Рютте обсудил с президентом Южной Кореи возможную переброску военных КНДР в Россию
Понедельник, 21 октября 2024, 12:58
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем сообщения о возможной отправке военных КНДР для участия в войне против Украины.
Источник: Рютте в соцсети X, передает "Европейская правда"
Прямая речь Рютте: "Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию".
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Детали: Во время общения стороны также обсудили партнерство Сеула и НАТО, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.
Напомним:
- Перед этим Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в страну для развертывания в Украине.
- Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переброске военных из Северной Кореи в Россию для развертывания в Украине, он не отрицал эту информацию, но назвал ее "противоречивой".
Предыстория:
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- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
- Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.