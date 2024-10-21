Рютте обсудил с президентом Южной Кореи возможную переброску военных КНДР в Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем сообщения о возможной отправке военных КНДР для участия в войне против Украины.

Источник: Рютте в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь Рютте: "Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию".

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Детали: Во время общения стороны также обсудили партнерство Сеула и НАТО, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.

Напомним:

Перед этим Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в страну для развертывания в Украине.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переброске военных из Северной Кореи в Россию для развертывания в Украине, он не отрицал эту информацию, но назвал ее "противоречивой".

Предыстория:

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