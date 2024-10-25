Якщо Путін залучить корейські війська, то це буде ескалація – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава РФ Володимир Путін ніколи не став би залучати північнокорейські війська до війни проти України, бо це означало би ескалацію і могло би привести до введення в Україну військ НАТО.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю ВВС

Пряма мова самопроголошеного президента Білорусі: "Нісенітниця (що війська КНДР залучені до війни – ред.). Знаючи його характер, Путін ніколи б не став переконувати іншу країну залучати свою армію до участі в російській спецоперації (війни – ред.) в Україні".

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Деталі: На питання журналіста, що буде, якщо інформація про залучення військ з КНДР підтвердиться, Лукашенко сказав: "Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення. Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... і в Україну будуть введені війська НАТО".

Він також запевняє, що Путні нібито ніколи не просив його надати білоруські війська для війни Кремля в Україні.

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