Якщо Путін залучить корейські війська, то це буде ескалація – Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава РФ Володимир Путін ніколи не став би залучати північнокорейські війська до війни проти України, бо це означало би ескалацію і могло би привести до введення в Україну військ НАТО.
Джерело: Лукашенко в інтерв’ю ВВС
Пряма мова самопроголошеного президента Білорусі: "Нісенітниця (що війська КНДР залучені до війни – ред.). Знаючи його характер, Путін ніколи б не став переконувати іншу країну залучати свою армію до участі в російській спецоперації (війни – ред.) в Україні".
Деталі: На питання журналіста, що буде, якщо інформація про залучення військ з КНДР підтвердиться, Лукашенко сказав: "Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення. Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... і в Україну будуть введені війська НАТО".
Він також запевняє, що Путні нібито ніколи не просив його надати білоруські війська для війни Кремля в Україні.
Передісторія:
- 8 жовтня у Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї, а17 жовтня уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікувала 23 жовтня.
- 23 жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
- Також повідомлялося, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.
- 24 жовтня присутність підрозділів КНДР на війні вперше прокоментував глава РФ Володимир Путін.