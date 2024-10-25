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Якщо Путін залучить корейські війська, то це буде ескалація – Лукашенко

Ірина БалачукП'ятниця, 25 жовтня 2024, 07:39
Якщо Путін залучить корейські війська, то це буде ескалація – Лукашенко
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава РФ Володимир Путін ніколи не став би залучати північнокорейські війська до війни проти України, бо це означало би ескалацію і могло би привести до введення в Україну військ НАТО.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю ВВС

Пряма мова самопроголошеного президента Білорусі: "Нісенітниця (що війська КНДР залучені до війни – ред.). Знаючи його характер, Путін ніколи б не став переконувати іншу країну залучати свою армію до участі в російській спецоперації (війни – ред.) в Україні".

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Деталі: На питання журналіста, що буде, якщо інформація про залучення військ з КНДР підтвердиться, Лукашенко сказав: "Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення. Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... і в Україну будуть введені війська НАТО".

Він також запевняє, що Путні нібито ніколи не просив його надати білоруські війська для війни Кремля в Україні.

Передісторія:

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  • 8 жовтня у Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї, а17 жовтня уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Прибуття перших північнокорейських військ на Курський напрямок фронту українська розвідка очікувала 23 жовтня.
  • 23 жовтня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
  • Також повідомлялося, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій – 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.
  • 24 жовтня присутність підрозділів КНДР на війні вперше прокоментував глава РФ Володимир Путін.

ЛукашенкоРосіяКНДР
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