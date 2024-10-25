Если Путин привлечет корейские войска, то это будет эскалация – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава РФ Владимир Путин никогда не стал бы привлекать северокорейские войска к войне против Украины, потому что это означало бы эскалацию и могло бы привести к введению в Украину войск НАТО.

Источник: Лукашенко в интервью ВВС

Прямая речь самопровозглашенного президента Беларуси: "Чушь (что войска КНДР вовлечены в войну – ред.). Зная его характер, Путин никогда бы не стал убеждать другую страну привлекать свою армию к участию в российской спецоперации (войне – ред.) в Украине".

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Детали: На вопрос журналиста, что будет, если информация о привлечении войск из КНДР подтвердится, Лукашенко сказал: "Это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы втянулись в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... и в Украину будут введены войска НАТО".

Он также уверяет, что Путин якобы никогда не просил его предоставить белорусские войска для войны Кремля в Украине.

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