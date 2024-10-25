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Если Путин привлечет корейские войска, то это будет эскалация – Лукашенко

Ирина БалачукПятница, 25 октября 2024, 07:39
Если Путин привлечет корейские войска, то это будет эскалация – Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава РФ Владимир Путин никогда не стал бы привлекать северокорейские войска к войне против Украины, потому что это означало бы эскалацию и могло бы привести к введению в Украину войск НАТО.

Источник: Лукашенко в интервью ВВС

Прямая речь самопровозглашенного президента Беларуси: "Чушь (что войска КНДР вовлечены в войну – ред.). Зная его характер, Путин никогда бы не стал убеждать другую страну привлекать свою армию к участию в российской спецоперации (войне – ред.) в Украине".

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Детали: На вопрос журналиста, что будет, если информация о привлечении войск из КНДР подтвердится, Лукашенко сказал: "Это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы втянулись в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... и в Украину будут введены войска НАТО".

Он также уверяет, что Путин якобы никогда не просил его предоставить белорусские войска для войны Кремля в Украине.

Предыстория:

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  • 8 октября в Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
  • 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи, 17 октября уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
  • 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября. Прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидала 23 октября.
  • 23 октября разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.
  • Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий – 23 октября их заметили в Курской области РФ.
  • 24 октября присутствие подразделений КНДР на войне впервые прокомментировал глава РФ Владимир Путин.

ЛукашенкоРосcияКНДР
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