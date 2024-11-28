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Путін заявив, що масований обстріл України був відповіддю на удари по РФ

Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 12:45
Путін заявив, що масований обстріл України був відповіддю на удари по РФ
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що масований удар Росії по Україні 28 листопада був відповіддю на удари по території РФ.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК, які цитують заяви Путіна на саміті ОДКБ, сайт Кремля 

Пряма мова глави Кремля: "Сьогодні вночі нами було завдано комплексного удару із застосуванням 90 ракет і 100 безпілотників. Уражено 17 цілей. Повторю ще раз: ці удари з нашого боку відбулися також у відповідь на безперервні удари по російській території американськими ракетами ATACMS. Як уже говорив неодноразово, з нашого боку відповідь завжди буде".

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Деталі: Путін також заявив, що Росія виробляє "в 10 разів більше далекобійних ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті", і що російські гіперзвукові комплекси "не мають аналогів у світі".

Він запевняє, що Москві нібито відомо, скільки західних ракет поставили Києву і скільки ще планується передати.

"Росія відповідатиме на удари західною далекобійною зброєю, зокрема можливим продовженням бойових випробувань "Орєшніка", – заявив Путін.

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Він додав, що Росія має кілька готових до застосування ракетних систем "Орєшнік", і що ця ракета "вражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти. Все, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил".

При цьому Путін наголосив, що зброєю масового ураження "Орєшнік" не є – мовляв, це "високоточна зброя", але "в неї немає ядерного заряду". 

 "Міноборони і генштаб підбирають цілі для ударів по Україні ("Орєшніком" – ред.). Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві... Росія обиратиме засоби ураження залежно від характеру обраних цілей і створюваних для Росії загроз", – заявив правитель РФ.

Передісторія:

Путінракетний ударУкраїна
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