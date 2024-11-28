Путін заявив, що масований обстріл України був відповіддю на удари по РФ

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що масований удар Росії по Україні 28 листопада був відповіддю на удари по території РФ.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости, РБК, які цитують заяви Путіна на саміті ОДКБ, сайт Кремля

Пряма мова глави Кремля: "Сьогодні вночі нами було завдано комплексного удару із застосуванням 90 ракет і 100 безпілотників. Уражено 17 цілей. Повторю ще раз: ці удари з нашого боку відбулися також у відповідь на безперервні удари по російській території американськими ракетами ATACMS. Як уже говорив неодноразово, з нашого боку відповідь завжди буде".

Реклама:

Деталі: Путін також заявив, що Росія виробляє "в 10 разів більше далекобійних ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті", і що російські гіперзвукові комплекси "не мають аналогів у світі".

Він запевняє, що Москві нібито відомо, скільки західних ракет поставили Києву і скільки ще планується передати.

"Росія відповідатиме на удари західною далекобійною зброєю, зокрема можливим продовженням бойових випробувань "Орєшніка", – заявив Путін.

РЕКЛАМА:

Він додав, що Росія має кілька готових до застосування ракетних систем "Орєшнік", і що ця ракета "вражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти. Все, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил".

При цьому Путін наголосив, що зброєю масового ураження "Орєшнік" не є – мовляв, це "високоточна зброя", але "в неї немає ядерного заряду".

"Міноборони і генштаб підбирають цілі для ударів по Україні ("Орєшніком" – ред.). Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві... Росія обиратиме засоби ураження залежно від характеру обраних цілей і створюваних для Росії загроз", – заявив правитель РФ.

Передісторія: