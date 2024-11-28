Путин заявил, что массированный обстрел Украины был ответом на удары по Р

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что массированный удар России по Украине 28 ноября был ответом на удары по территории РФ.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости, РБК, которые цитируют заявления Путина на саммите ОДКБ, сайт Кремля

Прямая речь главы Кремля: "Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Поражено 17 целей... Повторю ещё раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет".

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Детали: Путин также заявил, что Россия производит "в 10 раз больше дальнобойных ракет, чем все страны НАТО вместе взятые", и что российские гиперзвуковые комплексы "не имеют аналогов в мире".

Он уверяет, что Москве якобы известно, сколько западных ракет поставлено Киеву и сколько еще планируется передать.

"Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний "Орешника"", – заявил Путин.

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Он добавил, что Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", и что эта ракета "поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль".

При этом Путин подчеркнул, что оружием массового поражения "Орешник" не является – мол, это "высокоточное оружие", но "у него нет ядерного заряда".

"Минобороны и генштаб подбирают цели для ударов по Украине ("Орешником" – ред.). Это могут быть военные объекты, предприятия оборонный промышленности или центры принятия решений в Киеве... Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных целей и создаваемых для России угроз", – заявил правитель РФ.

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