Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что массированный обстрел Украины был ответом на удары по Р

Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 12:45
Путин заявил, что массированный обстрел Украины был ответом на удары по Р
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что массированный удар России по Украине 28 ноября был ответом на удары по территории РФ.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости, РБК, которые цитируют заявления Путина на саммите ОДКБ, сайт Кремля 

Прямая речь главы Кремля: "Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников. Поражено 17 целей... Повторю ещё раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет".

Реклама:

Детали: Путин также заявил, что Россия производит "в 10 раз больше дальнобойных ракет, чем все страны НАТО вместе взятые", и что российские гиперзвуковые комплексы "не имеют аналогов в мире".

Он уверяет, что Москве якобы известно, сколько западных ракет поставлено Киеву и сколько еще планируется передать.

"Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний "Орешника"", – заявил Путин.

РЕКЛАМА:

Он добавил, что Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", и что эта ракета "поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль".

При этом Путин подчеркнул, что оружием массового поражения "Орешник" не является – мол, это "высокоточное оружие", но "у него нет ядерного заряда".  

"Минобороны и генштаб подбирают цели для ударов по Украине ("Орешником" – ред.). Это могут быть военные объекты, предприятия оборонный промышленности или центры принятия решений в Киеве... Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных целей и создаваемых для России угроз", – заявил правитель РФ.

Предыстория:

Путинракетный ударУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства

Все новости...
Путин
Путин уже грозится ударить "Орешником" по "центрам принятия решений в Киеве"
ISW: Путин использует Казахстан, чтобы обходить санкции
Словацкий премьер поедет в Москву по приглашению Путина праздновать 9 мая
Последние новости
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
22:54
видеоШестой день протестов в Грузии: силовики начали жесткий разгон возле парламента
22:49
Внезапно "исцелился" после встречи с пограничниками: мужчину разоблачили при попытке незаконного выезда
22:30
СМИ: Трамп пошутил перед Трюдо, что Канада должна стать 51-м штатом США
Все новости...
Реклама:
Реклама: