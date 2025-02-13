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ГБР через суд хочет ограничить Порошенко срок ознакомления с "угольным делом"

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 14:49
ГБР через суд хочет ограничить Порошенко срок ознакомления с угольным делом
здание ГБР. иллюстративное фото из Facebook Бюро

Государственное бюро расследований просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, которого Бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Отмечается, что следователи подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым действующему и бывшему народным депутатам (Медведчук -ред.) и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

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ГБР указывает, что завершило расследование уголовного производства по организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.

Тогда же материалы дела были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако подозреваемые, в частности Порошенко, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства, заявляют в ГБР.

Что предшествовало: 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука. Источники УП назвали причины санкций в отношении Порошенко и других бизнесменов.

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Введение санкций в отношении себя Порошенко назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".

12 февраля Порошенко сообщил, что получил 15 повесток в ГБР.

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Главный подозреваемый по "делу Порошенко" Сергей Кузяра о роли Медведчука и пятого президента в угольных схемах

Предыстория: 

  • В 2021 году генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • 12 ноября в рамках этого производства следователи ГБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
  • 8 октября о подозрении по этому делу сообщилиВиктору Медведчуку.
  • 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.
  • Перед новогодними праздниками Порошенко выписали подозрение в государственной измене. Пятого президента Украины подозревают в том, что он, якобы, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
  • Фигуранты дела подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями они поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций.

ПорошенкоГБР
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