Нічна атака: на Хмельниччині 2 поранених, на Житомирщині під удар потрапили рятувальники
Внаслідок російської масованої атаки уночі 24 квітня у Хмельницькій області постраждали 1 дорослий та 1 дитина, у Житомирській області під повторний удар окупантів потрапили рятувальники, низці інших областей є руйнування, але минулося без постраждалих.
Джерело: ДСНС, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, глава Запорізької ОВА Іван Федоров та т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram
Пряма мова Тюріна: "Внаслідок ворожої російської атаки постраждали двоє людей. Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня – його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан – задовільний, госпіталізація попередньо не знадобилася".
Деталі: Він додав, що в Хмельницькій області вирувала пожежа, її уже загасили. Також пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку, літній майданчику у парку культури та відпочинку.
На Житомирщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялися приватні гаражі та пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку. Пожежу ліквідували.
"Після повторного удару з боку російських військ поранення отримав рятувальник. Пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС", – зазначили в службі.
Під масованою атакою окупантів була Дніпропетровщина.
"У Павлограді під ударом було промислове підприємство. Попередньо, загиблих і постраждалих немає. По Нікопольщині агресор цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Люди неушкоджені", – повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
У Запоріжжі пошкоджено дві багатоповерхівки.
У Миргородському районі на Полтавщині внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. Минулося без постраждалих.
Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Працювала ППО.
- У столиці станом на 6 ранку відомо про 9 загиблих та 63 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна. Також зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. На ранок з-під завалів зруйнованого росіянами буднику у Святошинському районі Києва чути телефонні дзвінки – рятувальна операція триває, шукають, зокрема, 2 дітей.
- У Київській області 2 людини постраждали, а також пошкоджені кілька житлових 5-поверхівок, магазини, склади, зупинка громадського транспорту та автомобілі внаслідок російської комбінованої атаки.
- У результаті комбінованої атаки росіян по Україні дістали пораненя двоє залізничників: провідник у Житомирі та машиніст у Києві, також у Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія, адміністративні і технічна будівлі залізниці.
- За даними МВС, уночі 24 квітня рятувальники загасили близько 40 пожеж у 9 областях, які виникли внаслідок російської масованої комбінованої атаки ракетами та безпілотниками, на Житомирщині від повторного удару постраждав рятувальник.
- Місто Харків росіяни атакували 14-ма безпілотниками та 10-ма ракетами, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, лікарню, школу, приватні будинки, готель, постраждали 2 людини.