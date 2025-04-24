Нічна атака: на Хмельниччині 2 поранених, на Житомирщині під удар потрапили рятувальники

Внаслідок російської масованої атаки уночі 24 квітня у Хмельницькій області постраждали 1 дорослий та 1 дитина, у Житомирській області під повторний удар окупантів потрапили рятувальники, низці інших областей є руйнування, але минулося без постраждалих.

Джерело: ДСНС, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, глава Запорізької ОВА Іван Федоров та т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова Тюріна: "Внаслідок ворожої російської атаки постраждали двоє людей. Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня – його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан – задовільний, госпіталізація попередньо не знадобилася".

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Деталі: Він додав, що в Хмельницькій області вирувала пожежа, її уже загасили. Також пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку, літній майданчику у парку культури та відпочинку.



На Житомирщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялися приватні гаражі та пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку. Пожежу ліквідували.

Фото ДСНС

"Після повторного удару з боку російських військ поранення отримав рятувальник. Пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС", – зазначили в службі.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Під масованою атакою окупантів була Дніпропетровщина.

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"У Павлограді під ударом було промислове підприємство. Попередньо, загиблих і постраждалих немає. По Нікопольщині агресор цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Люди неушкоджені", – повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Запоріжжі пошкоджено дві багатоповерхівки.

Фото зОВА

У Миргородському районі на Полтавщині внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. Минулося без постраждалих.

Фото з Facebook Володимира Когута

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