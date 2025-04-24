Ночная атака: в Хмельницкой области 2 раненых, в Житомирской области под удар попали спасатели

В результате российской массированной атаки ночью 24 апреля в Хмельницкой области пострадали 1 взрослый и 1 ребенок, в Житомирской области под повторный удар оккупантов попали спасатели, в ряде других областей есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

Источник: ГСЧС, глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь Тюрина: "В результате вражеской российской атаки пострадали два человека. Один мужчина получил ранение ноги легкой степени – он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя получила порез ноги стеклом. Ее состояние – удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась".

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Детали: Он добавил, что в Хмельницкой области бушевал пожар, его уже потушили. Также повреждены газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома, летняя площадка в парке культуры и отдыха.

На Житомирщине в результате вражеского обстрела загорелись частные гаражи и повреждено остекление окон многоквартирного дома. Пожар ликвидировали.

Фото ГСЧС

"После повторного удара со стороны российских войск ранения получил спасатель. Повреждены 4 единицы техники ГСЧС", – отметили в службе.

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Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

Под массированной атакой оккупантов была Днепропетровщина.

"В Павлограде под ударом было промышленное предприятие. Предварительно, погибших и пострадавших нет. По Никопольщине агрессор бил БпЛА и артиллерией. Пострадали Никополь и Марганецкая община. Люди не пострадали", – сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

В Запорожье повреждены две многоэтажки.

Фото зОВА

В Миргородском районе Полтавской области в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственная постройка и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

ФОТО ИЗ FACEBOOK ВЛАДИМИРА КОГУТА

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