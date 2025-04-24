Ночная атака: в Хмельницкой области 2 раненых, в Житомирской области под удар попали спасатели
В результате российской массированной атаки ночью 24 апреля в Хмельницкой области пострадали 1 взрослый и 1 ребенок, в Житомирской области под повторный удар оккупантов попали спасатели, в ряде других областей есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
Источник: ГСЧС, глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram
Прямая речь Тюрина: "В результате вражеской российской атаки пострадали два человека. Один мужчина получил ранение ноги легкой степени – он доставлен в больницу. Также несовершеннолетняя получила порез ноги стеклом. Ее состояние – удовлетворительное, госпитализация предварительно не понадобилась".
Детали: Он добавил, что в Хмельницкой области бушевал пожар, его уже потушили. Также повреждены газораспределительный пункт (без прекращения поставок газа), крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома, летняя площадка в парке культуры и отдыха.
На Житомирщине в результате вражеского обстрела загорелись частные гаражи и повреждено остекление окон многоквартирного дома. Пожар ликвидировали.
"После повторного удара со стороны российских войск ранения получил спасатель. Повреждены 4 единицы техники ГСЧС", – отметили в службе.
Под массированной атакой оккупантов была Днепропетровщина.
"В Павлограде под ударом было промышленное предприятие. Предварительно, погибших и пострадавших нет. По Никопольщине агрессор бил БпЛА и артиллерией. Пострадали Никополь и Марганецкая община. Люди не пострадали", – сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
В Запорожье повреждены две многоэтажки.
В Миргородском районе Полтавской области в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственная постройка и автомобиль. Обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра известно о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Утром из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.
- В Киевской области 2 человека пострадали, а также повреждены несколько жилых 5-этажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили в результате российской комбинированной атаки.
- В результате комбинированной атаки россиян по Украине получили ранения двое железнодорожников: проводник в Житомире и машинист в Киеве, также в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела повреждены технические пути, административные и техническое здания железной дороги.
- По данным МВД, ночью 24 апреля спасатели потушили около 40 пожаров в 9 областях, которые возникли в результате российской массированной комбинированной атаки ракетами и беспилотниками, на Житомирщине от повторного удара пострадал спасатель.
- Город Харьков россияне атаковали 14-ю беспилотниками и 10-ю ракетами, в результате чего повреждены многоэтажные жилые дома, больница, школа, частные дома, отель, пострадали 2 человека.