Схема "яєць по 17 гривень": НАБУ наразі не підозрює Резнікова
Ексміністр оборони Олексій Резніков на цей момент не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для Збройнихсил України.
Джерело: керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі "Радіо Свобода" 3 квітня
Деталі: На запитання, чи може НАБУ включити Резнікова у списки свідків або викликати на допити чи розмову, Абакумов зазначив, що якщо будуть докази, то іншим людям також можуть повідомити про підозру.
Пряма мова: "Наразі у зазначеної особи немає статусу підозрюваного і йому не застосовано жодних запобіжних заходів… Я би не розголошував цю інформацію через таємницю досудового розслідування, бо досудове розслідування ще не закінчене і ми не хотіли би коментувати в цій частині.
Якщо особа коментувала чи приймала участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка. Однак для нас немає різниці, чи це міністр, заступник міністра, чи інша посадова особа. На даному етапі ми дійшли до висновку, що нам достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом особам. Далі ми продовжуємо досудове розслідування, збираємо докази, після чого буде прийнято рішення або про повідомлення додатковому ряду осіб про підозру, або про завершення досудового розслідування, направлення цього провадження до суду".
Що передувало: Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 квітня повідомили про викриття масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів під час закупівель продуктів для ЗСУ в умовах повномасштабної війни.
Передісторія:
- 21 січня 2023 року видання ZN.ua повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала також ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вересні 2023 року.