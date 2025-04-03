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Схема "яєць по 17 гривень": НАБУ наразі не підозрює Резнікова

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 12:17
Схема яєць по 17 гривень: НАБУ наразі не підозрює Резнікова
Олексій Резніков. фото Getty Images

Ексміністр оборони Олексій Резніков на цей момент не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для Збройнихсил України.

Джерело: керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі "Радіо Свобода" 3 квітня

Деталі: На запитання, чи може НАБУ включити Резнікова у списки свідків або викликати на допити чи розмову, Абакумов зазначив, що якщо будуть докази, то іншим людям також можуть повідомити про підозру.

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Пряма мова: "Наразі у зазначеної особи немає статусу підозрюваного і йому не застосовано жодних запобіжних заходів… Я би не розголошував цю інформацію через таємницю досудового розслідування, бо досудове розслідування ще не закінчене і ми не хотіли би коментувати в цій частині.

Якщо особа коментувала чи приймала участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка. Однак для нас немає різниці, чи це міністр, заступник міністра, чи інша посадова особа. На даному етапі ми дійшли до висновку, що нам достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом особам. Далі ми продовжуємо досудове розслідування, збираємо докази, після чого буде прийнято рішення або про повідомлення додатковому ряду осіб про підозру, або про завершення досудового розслідування, направлення цього провадження до суду".

Що передувало: Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 квітня повідомили про викриття масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів під час закупівель продуктів для ЗСУ в умовах повномасштабної війни.

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Передісторія:

НАБУкорупціяЗбройні силиРезніков
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