САП проситиме для Чернишова 120 млн застави – прокурор

Сторона обвинувачення буде просити Вищий антикорупційний суд призначити віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря, запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень.

Джерело: прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буйленко в суді у коментарі журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: При цьому прокурор зазначив, що обвинувачення розуміє, що скорше за все застава буде внесена.

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Що передувало: Чернишов попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді, яке має відбутися в середу. ВАКС відклав обрання запобіжного заходу на 26 червня.

24 червня видання "Укрінформ", посилаючись на джерела, повідомило, що САП проситиме суд призначити віцепрем’єру заставу, без арешту.

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