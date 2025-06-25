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САП проситиме для Чернишова 120 млн застави – прокурор

Валентина РоманенкоСереда, 25 червня 2025, 11:55
САП проситиме для Чернишова 120 млн застави – прокурор
Олексій Чернишов. фото з Facebook чиновника

Сторона обвинувачення буде просити Вищий антикорупційний суд призначити віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря, запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень.

Джерело: прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буйленко в суді у коментарі журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: При цьому прокурор зазначив, що обвинувачення розуміє, що скорше за все застава буде внесена.

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Що передувало: Чернишов попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді, яке має відбутися в середу. ВАКС відклав обрання запобіжного заходу на 26 червня.

24 червня видання "Укрінформ", посилаючись на джерела, повідомило, що САП проситиме суд призначити віцепрем’єру заставу, без арешту.

Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

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Передісторія:

  • 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
  • Чернишов цього тижня перебував за кордоном, у пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу". 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
  • У суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.
  • За інформацією джерел УП, родина Чернишова днями виїхала з України.
  • Джерела ZN.UA і УП повідомили, що бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч планує провести зустріч із Чернишовим і спробує переконати його повернутися в Україну в озвучені президентом строки.
  • 22 червня віцепрем’єр повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні. 23 червня він прийшов у НАБУ.

Чернишов ОлексійАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний судНАБУ
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