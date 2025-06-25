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САП будет просить для Чернышова 120 млн залога – прокурор

Валентина РоманенкоСреда, 25 июня 2025, 11:55
САП будет просить для Чернышова 120 млн залога – прокурор
Алексей Чернышов. фото из Facebook чиновника

Сторона обвинения будет просить Высший антикоррупционный суд назначить вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, меру пресечения в виде залога в 120 миллионов гривен.

Источник: прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Буйленко в суде в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: При этом прокурор отметил, что обвинение понимает, что скорее всего залог будет внесен.

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Что предшествовало: Чернышов попросил перенести судебное заседание из-за участия в заседании правительства и правительственном совещании, которое должно состояться в среду. ВАКС отложил избрание меры пресечения на 26 июня.

24 июня издание "Укринформ", ссылаясь на источники, сообщило, что САП будет просить суд назначить вице-премьеру залог, без ареста.

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

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Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд 25 июня будет избирать меру пресечения вице-премьеру-министру национального единства Алексею Чернышову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. По данным "Укринформа", САП будет просить суд назначить залог.
  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым,  бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
  • На прошлой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
  • 21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил и источник УП.
  • По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.
  • 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине. 23 июня он пришел в НАБУ, где ему сообщили о подозрении. 

Чернышев АлексейАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судНАБУ
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