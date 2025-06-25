САП будет просить для Чернышова 120 млн залога – прокурор

Сторона обвинения будет просить Высший антикоррупционный суд назначить вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, меру пресечения в виде залога в 120 миллионов гривен.

Источник: прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Буйленко в суде в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: При этом прокурор отметил, что обвинение понимает, что скорее всего залог будет внесен.

Реклама:

Что предшествовало: Чернышов попросил перенести судебное заседание из-за участия в заседании правительства и правительственном совещании, которое должно состояться в среду. ВАКС отложил избрание меры пресечения на 26 июня.

24 июня издание "Укринформ", ссылаясь на источники, сообщило, что САП будет просить суд назначить вице-премьеру залог, без ареста.

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

РЕКЛАМА:

Предыстория: