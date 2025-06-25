САП будет просить для Чернышова 120 млн залога – прокурор
Сторона обвинения будет просить Высший антикоррупционный суд назначить вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, меру пресечения в виде залога в 120 миллионов гривен.
Источник: прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Буйленко в суде в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: При этом прокурор отметил, что обвинение понимает, что скорее всего залог будет внесен.
Что предшествовало: Чернышов попросил перенести судебное заседание из-за участия в заседании правительства и правительственном совещании, которое должно состояться в среду. ВАКС отложил избрание меры пресечения на 26 июня.
24 июня издание "Укринформ", ссылаясь на источники, сообщило, что САП будет просить суд назначить вице-премьеру залог, без ареста.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд 25 июня будет избирать меру пресечения вице-премьеру-министру национального единства Алексею Чернышову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. По данным "Укринформа", САП будет просить суд назначить залог.
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- На прошлой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
- 21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил и источник УП.
- По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.
- 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине. 23 июня он пришел в НАБУ, где ему сообщили о подозрении.