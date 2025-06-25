Після вручення підозр оточенню Чернишова, міністр просив продовжити відрядження за кордоном – УП
Віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов після того, як 13 червня його оточення в Україні отримало підозри, просив уряд продовжити йому відрядження за кордоном до 21 червня.
Джерело: журналіст УП Михайло Ткач, відповідь НАБУ на запит УП
Деталі: У Чернишова було заплановане відрядження за кордон на 4 дні з 10 по 14 червня 2025 року.
Таку інформацію повідомили у НАБУ у відповідь запит УП: "За інформацією, наданою Кабінетом Міністрів України, зазначена особа перебувала в закордонному відрядженні до Чеської Республіки та Великого Герцогства Люксембург (через Республіку Польща та Королівство Бельгія) з 10 по 14 червня 2025 року (з урахуванням часу в дорозі )".
Також НАБУ підтверджує, що Чернишов вирішив не повертатись в країну після того, як його оточення отримало підозри, а почекати. Причому почекати він вирішив в той самий день, коли правоохоронці "запідозрили" його колишніх підлеглих 13 червня.
Дослівно відповідь НАБУ на запит: "Водночас Кабінет Міністрів України повідомив, що 13 червня 2025 року (вже після вручення підозр п'ятьом особам у вказаному провадженні) Міністерство звернулося до Кабінету Міністрів України із проханням погодити закордонне відрядження особи з 15 по 21 червня 2025 року (з урахуванням часу в дорозі) до Республіки Австрія, Французької Республіки та Республіки Польща".
"Поверненням" міністра, за інформацією джерел УП у політичних та правоохоронних колах, займалась навіть розвідка.
Наступного дня, після прибуття в Україну, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, Чернишов попросив не вручати йому підозру вранці, щоб він міг відвідати засідання Кабміну.
Після цього міністр поїде в НАБУ і публікує допис: "Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації".
Водночас у відповідь на запит УП НАБУ інформує, що 16 та 19 червня надіслало йому повідомлення про виклик на 18-20 червня "для здійснення процесуальних дій".
Також 19 червня до Кабміну з НАБУ надіслали повідомлення про виклик Чернишова на 23 червня "для вручення підозри".
Крім того, Чернишов 25 червня проігнорував засідання ВАКС через "засідання уряду", проте у порядку денному засідання Кабміну він не є доповідачем по жодному питанню під час засідання.
Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд 25 червня обиратиме запобіжний захід віцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. За даними "Укрінформу", САП проситиме суд призначити заставу.
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- Чернишов минулого тижня перебував за кордоном, у пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу". 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
- 21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило і джерело УП.
- За даними джерел УП, родина Чернишова днями виїхала з України.
- 22 червня віцепрем’єр повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні. 23 червня він прийшов у НАБУ, де йому оголосили підозру.