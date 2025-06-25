Після вручення підозр оточенню Чернишова, міністр просив продовжити відрядження за кордоном – УП

Віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов після того, як 13 червня його оточення в Україні отримало підозри, просив уряд продовжити йому відрядження за кордоном до 21 червня.

Джерело: журналіст УП Михайло Ткач, відповідь НАБУ на запит УП

Деталі: У Чернишова було заплановане відрядження за кордон на 4 дні з 10 по 14 червня 2025 року.

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Таку інформацію повідомили у НАБУ у відповідь запит УП: "За інформацією, наданою Кабінетом Міністрів України, зазначена особа перебувала в закордонному відрядженні до Чеської Республіки та Великого Герцогства Люксембург (через Республіку Польща та Королівство Бельгія) з 10 по 14 червня 2025 року (з урахуванням часу в дорозі )".

Також НАБУ підтверджує, що Чернишов вирішив не повертатись в країну після того, як його оточення отримало підозри, а почекати. Причому почекати він вирішив в той самий день, коли правоохоронці "запідозрили" його колишніх підлеглих 13 червня.

Дослівно відповідь НАБУ на запит: "Водночас Кабінет Міністрів України повідомив, що 13 червня 2025 року (вже після вручення підозр п'ятьом особам у вказаному провадженні) Міністерство звернулося до Кабінету Міністрів України із проханням погодити закордонне відрядження особи з 15 по 21 червня 2025 року (з урахуванням часу в дорозі) до Республіки Австрія, Французької Республіки та Республіки Польща".

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"Поверненням" міністра, за інформацією джерел УП у політичних та правоохоронних колах, займалась навіть розвідка.

Наступного дня, після прибуття в Україну, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, Чернишов попросив не вручати йому підозру вранці, щоб він міг відвідати засідання Кабміну.

Після цього міністр поїде в НАБУ і публікує допис: "Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації".

Водночас у відповідь на запит УП НАБУ інформує, що 16 та 19 червня надіслало йому повідомлення про виклик на 18-20 червня "для здійснення процесуальних дій".

Також 19 червня до Кабміну з НАБУ надіслали повідомлення про виклик Чернишова на 23 червня "для вручення підозри".

Крім того, Чернишов 25 червня проігнорував засідання ВАКС через "засідання уряду", проте у порядку денному засідання Кабміну він не є доповідачем по жодному питанню під час засідання.

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