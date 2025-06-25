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После вручения подозрений окружению Чернышова, министр просил продлить командировку за границей – УП

Михаил Ткач, Алена МазуренкоСреда, 25 июня 2025, 16:47
После вручения подозрений окружению Чернышова, министр просил продлить командировку за границей – УП
фото: Facebook Алексей Чернышов

Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов после того, как 13 июня его окружение в Украине получило подозрения, просил правительство продлить ему командировку за границей до 21 июня.

Источник: журналист УП Михаил Ткач, ответ НАБУ на запрос УП

Детали: У Чернышова была запланирована командировка за границу на 4 дня с 10 по 14 июня 2025 года.

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Такую информацию сообщили в НАБУ в ответ на запрос УП: "По информации, предоставленной Кабинетом Министров Украины, указанное лицо находилось в заграничной командировке в Чешскую Республику и Великое Герцогство Люксембург (через Республику Польша и Королевство Бельгия) с 10 по 14 июня 2025 года (с учетом времени в пути)".

Также НАБУ подтверждает, что Чернышов решил не возвращаться в страну после того, как его окружение получило подозрения, а подождать. Причем подождать он решил в тот самый день, когда правоохранители "заподозрили" его бывших подчиненных 13 июня.

Дословно ответ НАБУ на запрос: "В то же время Кабинет Министров Украины сообщил, что 13 июня 2025 года (уже после вручения подозрений пяти лицам в указанном производстве) Министерство обратилось в Кабинет Министров Украины с просьбой согласовать заграничную командировку лица с 15 по 21 июня 2025 года (с учетом времени в пути) в Республику Австрия, Французскую Республику и Республику Польша".

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"Возвращением" министра, по информации источников УП в политических и правоохранительных кругах, занималась даже разведка.

На следующий день, по прибытии в Украину, по информации источников УП в правоохранительных органах, Чернышов попросил не вручать ему подозрение утром, чтобы он мог посетить заседание Кабмина.

После этого министр поедет в НАБУ и публикует сообщение: "Было много слухов о возможных процессуальных действиях по отношению ко мне, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации".

В то же время в ответ на запрос УП НАБУ информирует, что 16 и 19 июня направило ему сообщение о вызове на 18-20 июня "для осуществления процессуальных действий".

Также 19 июня в Кабмин из НАБУ прислали сообщение о вызове Чернышова на 23 июня "для вручения подозрения".

Кроме того, Чернышов 25 июня проигнорировал заседание ВАКС из-за "заседания правительства", однако в повестке дня заседания Кабмина он не является докладчиком ни по одному вопросу во время заседания.

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд 25 июня будет избирать меру пресечения вице-премьеру-министру национального единства Алексею Чернышову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. По данным "Укринформа", САП будет просить суд назначить залог.
  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым,  бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
  • На прошлой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
  • 21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил и источник УП.
  • По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.
  • 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине. 23 июня он пришел в НАБУ, где ему сообщили о подозрении.

Чернышев АлексейНАБУКабинет министров
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